Cindy expone negligencia en el área de Covid-19 del IMSS Culiacán, donde murió su padre

Cuando Ricardo, el padre de Cindy, tuvo el primer síntoma de Covid-19 se hizo la prueba, salió positivo y se negaron a atenderlo en el IMSS, fue ahí la primera batalla que tuvieron en el lugar del que su padre no salió, ahora cuenta la experiencia desagradable de la familia

América Armenta

Maltrato, falta de atención y desinformación a la familia, es lo que Cindy encontró al buscar que Ricardo, su padre, regresara a casa, una vez que fue internado en el área de pacientes con Covid-19 de la Unidad de Medicina Familiar Número 1 del IMSS, donde ingresó a mediados de enero y de dónde no lo pudieron sacar con vida, ahora cuenta la experiencia que vivió junto a su familia.

“Buscamos, preguntamos, pero no hubo respuesta. Teníamos el tiempo contado, pues mientras nosotras luchábamos por sacarlo y salvarlo de ahí, ellos lo mataron, si, los doctores y enfermeros del área Covid”, lamentó la hija al relatar la historia de su padre.

"Siempre te mantendremos bien guardado en nuestro corazón, hasta el último día de nuestra existencia", expresó Cindy, detallando que desde el día que su papá tuvo los primero síntomas y se realizó la prueba, al resultar positivo a Covid-19 acudió a las instalaciones de la unidad médica, sin embargo, les pidieron que regresaran a su casa y lo monitorearan desde ahí, a lo cual accedieron.

A los cuatro días de estar en su casa, la salud de Ricardo se complicó por lo que regresaron con él, pero ahora lo canalizaron a urgencias y luego fue internado, así pasaron la semanas y la cuarta fue en la que falleció Ricardo en la desatención.

“Durante la primera semana, los informes médicos no eran claros, un día mi papá estaba bien de salud, al día siguiente con otro doctor, mencionaba que no era cierto, que estaba grave y otros días se equivocaban de paciente”, detalló la hija, cuando el personal médico confundía a su papá y daba información sobre otros pacientes con comorbilidades que no eran las de Ricardo, con lo que se evienciaba que no había atención.

En comunicación con el paciente, él hizo de conocimiento de la familia que había dejado de recibir atención, además de que el doctor a cargo de Ricardo mencionó que los doctores de los otros turnos estaban experimentando con él, por lo que empezó una lucha para que lo cambiaran de lugar, lo cual ya les habían prometido y dijeron que era seguro que sucedería.

“Mi papá comenzó a comunicarse con mi mamá, pidiéndole que lo sacáramos de ahí, porque ya no lo atendían, no tenía la fuerza para poder comer, tomar sus sueros, agua, y que los enfermeros no le ayudaban a alimentarlo, además que sus alimentos se lo tenían alejados, ya no podía ni levantarse para ir al baño, usaba pañales, pañales que no le cambiaban, decía que ya no aguantaba”, expuso Cindy.

“Un día nos pidió que lo tapáramos porque tenía frío, pues le habían retirado y tirado la colcha con la que se cubría. Todos los días los enfermeros solicitaban que lleváramos pañales, suero, medicinas, agua, etc. Todos los días”, agregó.

Cindy abundó que las familias de pacientes internados alrededor de Ricardo comentaban que, efectivamente, habían dejado de atenderlo, simplemente lo ignoraban y entre los otros pacientes le gritaban a las enfermeras para que vinieran a ayudarlo.

En el intento de mejorar la situación para su padre, también se pidió apoyo a personal médico, para que estuvieran al pendiente de él a cambio de dinero, pagándoles como si tuvieran una jornada extra para garantizar que Ricardo recibiera alimentos y las cosas que la familia enviaba, como los sueros y pañales, pero no accedieron.

“Mi mamá logró entrar al área, si así es, al área de Covid-19, para ir a ver a mi papá. Ella entró, y fue ahí en donde todo lo que decía mi papá, cobró sentido, todo lo que nos decía, fue cierto, la comida que se le había llevado, los sueros, aguas, pañales, medicamentos, no le habían dado nada, se los tenían a un lado de él, alejados, sin que pudiera agarrar ni siquiera una manzana o tomar suero”, lamentó.

“Le habían quitado el oxígeno, no sabemos desde cuando, lo encontró luchando por respirar, suplicando que lo cambiaran de pañal, trataba de hablar y decirle algo. Los doctores nerviosos empezaron a revisarlo, del mismo estrés no supieron qué decir, lo único que dijeron es que necesitaban una mascarilla para darle oxígeno porque no tenían, que fuera a buscar por todo Culiacán, a ver si encontraba, porque ellos no tenían”, añadió a su descripción de la experiencia.

"Es que se hizo una mexicanada con su esposo", respondió el Subdirector de la unidad médica al exponer la situación, todo ello, consideró Cindy, es lo que quitó la vida a su padre, a quien ya le habían asegurado en un momento que solo estaría dos o tres días más internado para poder darlo de alta.

Cindy destaca la valentía y esfuerzo de su madre, esperando que la experiencia que vivieron como familia no se repita con alguien más.