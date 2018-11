CinÃ©polis explica: no es que no queramos exhibir Roma, es que Netflix no nos facilitÃ³ hacerlo

Cinépolis explica: no es que no queramos exhibir Roma, es que Netflix no nos facilitó hacerlo

A través de un comunicado, Cinépolis explicó que no proyectará la cinta por el modelo de negocio que se llevó a cabo con Netflix, empresa a la cual se vendió la cinta

Sinembargo.MX

22/11/2018 | 8:12 PM

Foto: Tomada de video

Ciudad de México, 22 noviembre (SinEmbargo).- La cadena más grande de cine en México, Cinépolis, emitió un mensaje donde se deslindó por la proyección de Roma, cinta que considera como “una joya de la cinematografía moderna”, pero en el que también se ofrece para proyectarla siempre y cuando se cumplan sus condiciones. A través de un comunicado, Cinépolis explicó que no proyectará la cinta por el modelo de negocio que se llevó a cabo con Netflix, empresa a la cual se vendió la cinta. “Las películas que se exhiben en salas de cine requieren de un periodo durante en cual no estén disponibles en otras plataformas o canales. A estos periodos se les conoce coloquialmente como ‘ventanas’. Tanto distribuidores como exhibidos trabajamos a nivel mundial con una ventana de exhibición en salas de cines que dura aproximadamente 90 días”, explica. La cadena detalla que aunque estuvieron en pláticas con Netflix para la proyección de la reconocida película a nivel mundial, la “ventana” que la empresa de entrenamiento ofreció estaba muy lejos “de las prácticas comunes de la industria”. Ahora Cinépolis invitó a Netflix a retrasar el estreno de Roma para que así respetar el periodo acostumbrado en salas de exhibición. Roma, de Cuarón, que el mundo aplaude y va por los Óscar, sólo se proyectará en 40 salas en México “Cinépolis estaría feliz de estrenarla a partir del 19 de noviembre en todos los estados de la República Mexicana. Además, ofrecemos un 50 por ciento de la recaudación sea donada a organizaciones sociales vinculadas con la causa del trabajo doméstica”. Hace unos días, Matt Brodlie, director de Adquisiciones de Netflix, retó a Cinépolis y Cinemex a proyectar la obra del director mexicano en sus salas de cine. “Nos daría mucho gusto poder compartir esta increíble película con el público de Cinépolis y Cinemex, de tal forma que ponemos Roma a su disposición por si ellos decidieran exhibir la película en sus salas a partir del 21 de noviembre”, señaló Brodlie. El pasado martes Alfonso Cuarón pidió, a través de su cuenta de Twitter, más salas de cine para la proyección de Roma, pues sólo sería exhibida en 40 cines independientes en el territorio mexicano. Roma, de Alfonso Cuarón, será proyectada en Culiacán El cineasta fue cuestionado por un usuario de la red social por las pocas salas que estarán disponibles para su proyección. Cuarón señaló que en perspectiva con otros países, la cinta tendrá aún menos lugares para ser vista. “Quiero muchas más funciones en Mexico, tenemos todas las salas que hemos podido conseguir que, tristemente, son 40. Para poner las cosas en perspectiva, en Polonia se exhibirá en 57 salas y en Corea del Sur en 50. ROMA está disponible a todas las salas que la quieran exhibir”, tuiteó al cineasta. #Cinépolis

#Netflix

#Alfonso Cuarón

#Roma

