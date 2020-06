Cinvestav no puede ocupar $77 millones para insumos debido a la austeridad por Covid-19

Esta situación responde a la decisión del Presidente de disminuir los gastos en el gobierno en un 75% en el presupuesto correspondiente a materiales y servicios generales

Animal Político

Cuando inició la pandemia de Covid-19 en el país, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav) recibió a médicos del ISSSTE que trataron a los primeros enfermos para detectar con pruebas serológicas si habían sido contagiados.

Lo pudieron hacer gracias a la existencia de su laboratorio en bioseguridad instalado desde 2010 dedicado a la investigación en genética y secuenciación. Sus especialistas tienen el mismo nivel que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE), la institución referente y que dictó las directrices en esta materia.

Los especialistas del Cinvestav también han evaluado las pruebas de detección de Covid-19 que el Gobierno federal ha comprado a China y sus investigadores están trabajando en prototipos de respiradores de bajo costo para atender a los pacientes más graves.

Se trata de una de las instituciones de excelencia en formación e investigación en el País y que, sobre todo, aporta soluciones a los problemas cotidianos, pues para eso existe la ciencia, como ha puesto en evidencia la pandemia actual.

Por eso es que gobiernos más poderosos del planeta están incrementando esfuerzos en sus investigaciones para lograr una vacuna y medicamentos que sirvan para paliar la enfermedad.

En México, en cambio, una institución de investigación como el Cinvestav tiene 77 millones de pesos de la partida dedicada a compra de insumos y mantenimiento congelados y con una negociación permanente con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda para que les permita ejercer este presupuesto en todo el año, sin poner en riesgo proyectos de investigación y las estancias de sus estudiantes de maestría y doctorado.

Esta situación responde a la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador de disminuir los gastos en el gobierno, misma que la Secretaría de Hacienda ejecutó a través de una instrucción dirigida a toda la administración pública para que recortaran 75% el presupuesto en las partidas 2000 y 3000 correspondientes a materiales y suministros y servicios generales, respectivamente, desde mayo pasado.

Hace dos semanas, el director del Cinvestav, José Mustre de León, informó a la comunidad que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, le había confirmado telefónicamente que la institución no sufriría ningún recorte a dichas partidas en el Cinvestav, que ascienden a 500 millones de pesos para 2020.

Sin embargo, días después, la SEP, institución de la que depende el Cinvestav, envió una notificación para informar que habría una “reserva” de recursos, es decir, el Centro no podría ocupar 19% de los recursos, equivalentes a 77 millones de pesos.

En entrevista con Animal Político, Mustre de León rechaza llamarle recorte pues los recursos aún están en las cuentas del Centro, pero lo cierto es que por el momento no se pueden ejercer, lo que implica una afectación a la operación y, sobre todo de mantenerse así generaría problemas a los proyectos de investigación en curso.

Los riesgos serían para aquellos proyectos de investigación que solo dependen de los recursos del Cinvestav, toda vez que con las partidas de servicios generales y materiales, compran los insumos para los experimentos.

“Esas partidas nos permitencubrir servicios básicos como el pago de agua, luz, Internet, y más de 100 millones de pesos por año es estar suscritos a revistas internacionales que usan investigadores y estudiantes, insumos viene a través de sus proyectos, y el mantenimiento de equipo que son usados en forma común. Sí impactaría si no tuviéramos esos recursos”, dice Mustre.

Eduardo Aranda, presidente de la Unión del Personal Académico del Cinvestav (UPAC) sostiene que todos los proyectos necesitan insumos que sin presupuesto no se podrían adquirir.

Por ejemplo, el departamento de Biotecnología y Bioingeniería está trabajando en dispositivos biolectrónicos para detección rápida de Covid-19, desde que inició la pandemia, pero está detenido.

“Tienen resultados a nivel teórico, pero para terminar las pruebas y producirlos están parados porque faltan insumos y reactivos, y si no hay presupuesto no se pueden comprar. En ingeniería eléctrica tenemos cámaras de video que están descompuestas que, si no tenemos presupuesto no se pueden mandar a reparar y si no se reparan, se para completamente el trabajo”, explica Aranda.

Por eso es que esta partida, agrega, es esencial para una institución como el Cinvestav, cuya operación necesita de toda clase de insumos, desde reactivos químicos hasta los seguros para catástrofes, vigilancia, o el mantenimiento del bioterio y los recursos de mantenimiento son esenciales para el alimento de los animales utilizados para los experimentos, por ejemplo.

Otros investigadores consultados y que pidieron anonimato para evitar represalias recibieron un correo electrónico para avisarles que tendrían recorte de 26% del presupuesto de servicios generales y materiales, por lo tanto “no se puede hacer una sola compra más con recursos finales”.

Esto impactaría también en los estudiantes de maestría y doctorado que deben concluir sus investigaciones en un tiempo determinado, toda vez que las becas del CONACyT son por un periodo determinado que, pese a la pandemia, es inflexible.

En el caso de las investigaciones sociales, tampoco habrá recursos para las contrataciones por servicios eventuales como traducciones o personal para proyectos en específico.

Por el momento, indica Mustre, los gastos que sí están eliminados son el arrendamiento de autos, mensajería, viajes, que “afecta el quehacer administrativo de la institución, lo vuelve más ineficiente, pero no afecta el quehacer de los investigadores”.

Por eso es que el director asegura que continuará en la negociación con la SEP y confía que los recursos estén disponibles el resto del año. “Otros años hemos tenido esta reserva de recursos y después por diversas circunstancias la Secretaría de Hacienda termina liberando esos recursos y terminamos ejerciendo el presupuesto que fue originalmente asignado”.

Espera que esta vez ocurra lo mismo y la operación pueda continuar de manera habitual en todas las investigaciones en Ciencias Exactas y Naturales, Biológicas y de la Salud, Tecnología y Ciencias de la Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanidades y programas multidisciplinarios, y los programas de 33 doctorados y 32 maestrías, realizados en las 10 sedes del Cinvestav en todo el País.