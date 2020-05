Ciudad de los NiÃ±os requiere apoyo econÃ³mico

Ciudad de los Niños requiere apoyo económico

La institución actualmente atiende a 40 niños, y requiere apoyo en efectivo para pagar a los 13 trabajadores que atienden a los infantes entre 1 y 13 años de edad

Leopoldo Medina

CULIACÁN._ A raíz de la contingencia sanitaria, que ya lleva casi dos meses, se han acrecentado las necesidades de la fundación Amigos de la Ciudad de los Niños, informó Marco Vinicio Palazuelos Acosta, presidente del patronato.

Señaló que entre las principales necesidades que requiere la fundación, tienen que ver con el apoyo económico para toda la planta de trabajadores, dificultando poder cubrir sus honorarios.

En lo que respecta al alimento para los niños que ahí atienden, Palazuelos Acosta destacó que con esto no han tenido problema alguno, gracias a los donadores y patrocinadores que semana a semana, llevan donaciones de alimento.

“Actualmente por la contingencia solo tenemos a 10 niños en la institución, quienes no se pudieron ir a su casa, por los problemas que se viven en sus hogares con sus padres”.

Resaltó que la cuestión económica es el motivo por el que más está sufriendo la institución, esto al no poder realizarse la carrera que tenían programada realizar el 3 de mayo, pero que debido a la pandemia se tuvo que cancelar, prometiendo a todos los que adquirieron la playera, se pueda realizar la carrera una vez terminada la cuarentena.

“La idea de esta carrera es adquirir más fondos para seguir atendiendo a los niños, que actualmente atiende a 40 niños, de los cuales, 30 se fueron a sus casas, y solo 10 permanecen en la institución, quienes regresarán cuando inicien las clases, y esto genera gastos, dinero que no tenemos en este momento para liquidar honorarios de los 13 trabajadores, solo se les ha dado el 50 por ciento”.

Los niños, platicó el presidente del patronato, están entre los 1 y 13 años de edad, originarios de lugares como Culiacán, Villa Juárez y Navolato.

Agregó que la Ciudad de los niños lleva funcionando desde hace más de 40 años, la cual se ha distinguido por ser una institución donde se asiste a la niñez que sufre de abandono, violencia, o que los padres no pueden sostener.

“Desde que a mí me hablaron para dirigir el patronato, lo más importante para mí ha sido ver por todos los niños que acuden a la institución, porque no son huérfanos, son niños maltratados, a los que a sus padres no les interesa que vayan a la escuela, o que anden en la calle vagando, por eso para mí esto significa una causa que me duele, y me motiva a ayudarles hasta donde se pueda”.

Palazuelos Acosta compartió que entre los proyectos que hay para la Ciudad de los Niños, es trasladar a Culiacán a esta institución, ya que se ubica en Navolato, ayudando así a más niños de pocos recursos, para seguir brindándoles alimentación, educación de primaria y secundaria, servicios médicos, entre otros.

¿Cómo ayudar?

Si desea realizar una donación económica, puede hacerlo a la siguiente cuenta.

No. Cuenta BANCOMER

Número de cuenta: 0110075981

Clabe Interbancaria: 012730001100759819

Domicilio: Calle Jesús G. Andrade No. 94-B Culiacán, Sinaloa

correo:patronato.ciudadninios@gmail.com

Teléfonos: 667 2640581 y 667 2830142