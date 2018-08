Ciudad Juárez vive ola de violencia a unas horas de que llegue AMLO a inaugurar foros

El tabasqueño encabezará los “Foros Escucha para Trazar la Ruta de Pacificación del País y la Reconciliación Nacional”

Sinembargo.MX

Ciudad de México, 6 de agosto (SinEmbargo).- Una mujer fue asesinada y abandonada en Urbi Villa, en la periferia de Ciudad Juárez. El crimen se reportó horas antes de que Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente electo de México, llegue a la ciudad fronteriza para iniciar con los foros que buscan la paz en el país.

De acuerdo con la periodista mexicana Marcela Turati, ganadora del Premio Gabriel García Márquez de periodismo, el asesinato es el sexto que ocurre en las últimas horas en la ciudad fronteriza.

Pero no es el único asesinato. Chihuahua vive una ola de violencia que recuerda los peores momentos con Felipe Calderón, aunque ahora es Enrique Peña Nieto el que se lleva todos los créditos. Entre el jueves, viernes y sábado fueron ejecutadas 32 personas en diferentes puntos de la entidad.

En esas jornadas violentas se dio la llamada “masacre de Praderas de los Oasis”. Trece personas fueron maniatadas, torturadas y asesinadas. Entre las víctimas había ocho hombres y tres mujeres. El domicilio en el que fueron abandonados los cadáveres era utilizado como casa de seguridad.

La Secretaría de Seguridad Pública municipal informó que hoy fueron capturados los autores de la masacre. Los detenidos fueron identificados como Rene H. C. alias el “Rene”, Karina Rubí P. V., Rosa Evelyn V. A., Daniel Q. C., Leslie Yeraldin B. C., Diego Armando J. R., Irving Abdul L. M. y Martín Alberto F. G.

El operativo en el que fueron aprehendidos, señaló la autoridad, inició tras darle seguimiento a la investigación del múltiple homicidio registrado en una vivienda de la colonia Pradera de los Oasis, donde se tuvo información de varios detenidos por el delito de narcomenudeo de los grupos delictivos “Los Aztecas” y “Artistas Asesinos”.

LA PAZ EN EL SEXENIO DE AMLO

El tabasqueño encabezará los “Foros Escucha para Trazar la Ruta de Pacificación del País y la Reconciliación Nacional”, en Ciudad Juárez. En los eventos se escuchará a la ciudadanía y a las víctimas de la violencia, con el objetivo de construir un plan de pacificación.

Un miembro del equipo organizador de los eventos dijo a medios locales que es un hecho sin precedentes, porque foros y consultas se han hecho muchas, pero la diferencia es que se llevan a cabo antes de formar el Gobierno.

Durante los foros se pretende obtener información y opiniones de la comunidad para posteriormente diseñar políticas públicas. La reconciliación nacional, la reconstrucción del tejido social, el desarme, la desmovilización, la reinserción de miembros de la delincuencia organizada y las garantías de no repetición están entre los ejes temáticos de la consulta.

Sólo en Ciudad Juaréz la violencia ha dejado más de 700 ejecutados en este 2018, según datos de medios locales.

Durante la campaña, López Obrador insistió que para encontrar la paz en México, era necesario atacar las causas. Por eso, el tabasqueño prometió que todos los jóvenes mexicanos tendrán la oportunidad de estudiar y que irán a la universidad.