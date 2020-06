Ciudadanía en Culiacán se relaja en la nueva normalidad

Negocios no esenciales del primer cuadro del centro son visitados por personas con poca protección personal, a pesar del alto riesgo que mantiene la entidad por contagios de Covid-19

América Armenta

13/06/2020 | 12:29 AM

Joyerías, tiendas de ropa interior, perfumerías, puestos de botanas y tiendas con artículos de belleza, entre otros, se encuentran abiertos al público en el primer cuadro del centro histórico de Culiacán, que además tiene un alto flujo de transeúntes y vehículos, en este momento en el que la ciudad, de acuerdo con las autoridades federales de salud, presenta una segunda curva de contagios.

La nueva normalidad que inició el 1 de junio, permitió o abrió la puerta para que en lugar de libertad, la ciudadanía de la capital sinaloense lo confundiera con libertinaje, ahora en el Mercado principal de la ciudad y puestos de comidas de alrededor, como birrierías no es necesaria la modalidad ordene y recoja o servicio a domicilio, ni se guarda la sana distancia en la que se ha hecho énfasis que se respete como medida sanitaria para evitar que el número de contagios aumente.

Si bien, desde el 16 de abril, cuando el ascenso de casos en la Culiacán se empezó a dar, el primer cuadro fue cerrado a los automóviles para poder así disminuir también la movilidad de personas que visitaban el espacio sin ninguna necesidad esencial, oficialmente, todavía no se abre de nuevo, las bandas amarillas indicando que está prohibido el paso siguen puestas y visibles, pero las calles ya son usadas como estacionamientos para los negocios que abrieron.

El Mercado Garmendia ya tiene más afluencia, después de que el 14 de abril cerrara sus puertas a la clientela en la contingencia y permaneciera así alrededor de una semana, el estacionamiento del lugar y los vendedores ambulantes a su alrededor que ofrecen rastrillos, nopales, guamúchiles, panes, entre otros productos, ya se encuentran atendiendo e invitando a los peatones a consumir, los puestos de cubrebocas y gel alcoholado son los que más afluencia tienen.

En otro escenario de las mismas calles, se mira a los trabajadores del ayuntamiento haciendo arreglo, como cambiando la señalética oxidada, despintada o doblada por anuncios nuevos, los árboles, como las amapas que están en las calles reciben poda para evitar que su propio peso las tumbe o bien, se les pone un cuadro de soporte, esto en el entendido de que las calles estarían vacías y podrían trabajar mientras la gente permanece en casa, pero junto a ellos en las banquetas pasa gente caminando y observando los puestos.

Culiacán, un municipio en rojo

El riesgo de contagios y por lo tanto defunciones en la ciudad de Culiacán se mantiene alto. Las autoridades federales han expuesto lo que consideraron como una segunda ola de contagios para la capital sinaloense, pues la predicción de la aplanación de la curva no se cumplió y lejos de haber un descenso, la ciudadanía regresó a las calles y espacios como el zoológico de la ciudad, algunos parques, centros recreativos y restaurantes abrieron, si bien, con medidas de prevención, se ha demostrado que las personas no siempre las acatan, ya que hasta el mismo ayuntamiento tiene material fotográfico de personas que rompen las reglas como andar en bicicleta, no usar cubrebocas, tener reuniones, entre más prohibiciones que impuso el municipio.

De acuerdo con la información procesada en conjunto de la UNAM y Secretaría de Salud Federal, Culiacán registraba hasta el 12 de junio 184 casos activos, es decir personas infectadas en ese momento y un total de 2 mil 119 casos positivos, el primero de ellos del 28 de febrero.

De la antepenúltima semana, a la penúltima (contando que la última es la actual) hay un aumento de 15 casos entre semanas consecutivas, que representa una tasa de contagios de 1.56 casos positivos por cada 100 mil habitantes. Además 410 defunciones en el municipio.