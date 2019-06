Ciudadano denuncia irregularidades en la Japac

Asegura que lo están involucrándolo en un pleito legal que no le corresponde, por lo cual busca se aclare la situación

Heriberto Giusti Angulo

El ciudadano Silvano Rodríguez asegura que el gerente general de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán, Jesús Higuera Laura, está haciendo mal uso de sus datos personales al involucrarlo en un pleito legal que no le corresponde.

Por ese motivo, pide un debate público para aclarar la situación, y adelanta que buscará la vía legal, de no llegar a un acuerdo.

“Yo estoy pidiendo mañana (viernes) a las 9 de la mañana un debate público con él, para que responda por lo que hizo”, manifestó.

“Pido la renuncia de él y lo quiero demandar civil y penalmente. ¿Por qué me mete a un juicio que no tengo nada que ver yo?”, dijo.

Según el señor, el “enredo” comenzó cuando su hijo José Alfredo Rodríguez Navarrete, demandó a la Japac porque estos colocaron un drenaje por su casa, sin su consentimiento.

Él asegura que esto propició un “revanchismo” de parte de la Junta, al punto de hacer mal uso de datos personales para involucrar a don Silvano en un pleito legal que no le corresponde.

“Por eso le está cobrando mi hijo a Japac, 'Hey, Japac, tú tienes un tubo en mi terreno, págame'. ¿Entonces qué hace Japac? Saca papeles, quien sabe de dónde, y va y los mete allá al juicio para su beneficio”, aseguró.

“En primer lugar, Japac no puede pelear a favor del Ayuntamiento. ¿Por qué? Porque es autónomo y se mantiene con recursos propios. Japac no tiene nada que andar haciendo con papeles de nosotros, eso me dice el Síndico Procurador”, añadió.

Mencionó que la Japac fabricó un documento en el que se asegura se cubre un pago de indemnización para Silvano y para su hijo, pero recriminó que él no tiene nada que ver en esa demanda legal. Además, aseguró que esto es una estrategia para “arrebatarle” un terreno propio.

“Él está jugando dos barajas, con decir 'Lo involucramos a él (Silvano) con el cheque, aquí está, para decir que él recibió el pago del terreno de su hijo'. Pero eso no es así, ellos no pueden pagarme una cosa que yo no tengo nada que ver”, dijo.

“El terreno vale un millón 44 mil pesos, el terreno de mi hijo. Está por el bulevar Las Torres, lo que es el Paseo de los Ganaderos, en una zona comercial. Mi hijo sacó un avalúo reciente y vale 3 mil pesos el metro ahí”, mencionó.

“Yo estoy con él porque él ya se metió conmigo. Yo no quiero que me vayan a quitar mi terreno. Se quieren quedar con esa casa, ¿para qué? Para con esa casa pagarle a mi hijo. Fíjese lo que están haciendo, quieren pagarle a él con lo mío”, aseguró.