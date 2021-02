Ciudadanos de Escuinapa tienen ‘arraigado’ el no pago de impuestos Alcalde

Emmett Soto Grave dice que el Municipio está trabajando en el tema de cobranza

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Los ciudadanos tienen “arraigado” en el no pago de impuestos, por lo que se está trabajando en ello, pues hay deudores de muchos años, manifestó el Alcalde Emmett Soto Grave.

“Estamos trabajando fuerte en el tema de la cobranza, la cultura del no pago en Escuinapa se arraigó por alguna razón, no se cuál haya sido el motivo, porque la cultura de no pagar en Escuinapa está tan arraigada, se ha vuelto crónica” dijo.

Hay deudores en todos los rubros, entre los que está la de Zona Federal Marítima que hay gente que debe miles de pesos y que están enfocados en ese cobro, así como los de impuesto predial y agua potable.

Indicó que hay grandes morosos en los impuestos, algunos se resisten a pagar y han optado por acudir a defenderse ante diversas instancias, pese a que saben que es una obligación la que tienen.

“Es una obligación de ellos (morosos) que al final de cuentas tendrán que pagarlo, ha habido embargos de casas, al final tienen que pagar porque está en la Constitución que es una obligación del ciudadano y tiene que regularizarse”, dijo.

Hoy más que nunca, manifestó, el Municipio requiere esos pagos pues las participaciones federales continúan llegando recortadas, sigue habiendo menos ingresos y como Municipio tienen que echar mano de lo que el Municipio produce, que son los recursos propios.

“Vamos a insistir en el tema del predial porque digo se ha vuelto una tendencia del no pago y creo que eso le ha hecho mucho daño al Municipio porque no se está captando recursos que se quieren”, señaló.

Soto Grave informó que también están en contacto con la Delegación de Fonatur, quienes adeudan predial y agua potable por varios millones de pesos y se encuentran con necesidad de cobrar todo lo que se adeuda al municipio, para poder salir adelante.