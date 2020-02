Ciudadanos deben informarse para caer menos en aglomeraciones por obras: Roberto Jaime

El Coordinador de Educación Vial en Mazatlán pide a los conductores estar bien informados y acatar las indicaciones de las autoridades para evitar caos en avenidas en remodelación

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ A estar bien informados y acatar las indicaciones de las autoridades para caer menos en las aglomeraciones vehiculares generadas por la remodelación de avenidas en Mazatlán, llamó a los ciudadanos el Coordinador de Educación Vial en este municipio.

Roberto Jaime Rodríguez expresó que esta ciudad tiene una transformación en sus vialidades que se están remodelando y es importante saber que como lo marca la Ley de Movilidad y Sustentabilidad, tener espacios para el peatón, para el ciclista y para el automovilista es importante clasificarlos para que haya mejor orden y mejor seguridad.

“Sin embargo, en estas obras tienen que remover pavimentación, cerrar calles y los ciudadanos tenemos que tomar en cuenta los lugares en donde se están construyendo para trasladarnos con mayor información a los lugares importantes de aquí de Mazatlán y seguir las instrucciones de la autoridad”, añadió Jaime Rodríguez.

“Estar enterados por los medios de comunicación dónde está la obra, qué vialidades se están construyendo y qué alternativas tenemos para poder circular para que podamos caer menos en las aglomeraciones que se generan por lentitud del tráfico, por desviaciones de tráfico repentinas”.

Lo anterior, continuó, porque son vialidades que a veces cierran por secciones y eso se hace para que la maquinaria y vehículos pesados estén tratando de darle el servicio en la obra que se está construyendo.

“Entonces tenemos que estar siempre al pendiente de esas indicaciones de la autoridad, de la información que debemos tomar de los medios de comunicación para que no tengamos contratiempos y aparte si no vamos a ese lugar, si no tenemos nada que hacer (en la zona donde se remodelan las avenidas), bueno no recorrer lugares como la Rafael Buelna, Camarón Sábalo, allá en el Centro de la Ciudad”.

Reiteró que se deben buscar alternativas y si alguien va hacia Cerritos puede tomar avenidas como el Paseo Atlántico, Óscar Pérez Escobosa para no caer en problemas de tráfico que están generando las obras de remodelación de las avenidas Rafael Buelna y Camarón Sábalo.

La remodelación de la Avenida Rafael Buelna comenzó a principios de enero del presente año y se contempla que concluya totalmente antes del inicio de las vacaciones de verano.

Mientras que la remodelación de la Avenida Camarón Sábalo inició el pasado miércoles y se prevé que los trabajos concluirán en 4 meses.

Como rutas alternas los automovilistas también podrán tomar la Carretera Internacional 15 México Nogales, Ejército Mexicano, Insurgentes y De los Andes o Universidad, entre otras.