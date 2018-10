Ciudadanos protestan contra revestimiento del arroyo Jabalines

Personal del Centro Ecológico de Mazatlán y vecinos de diversas colonias aledañas al arroyo se manifestaron contra los trabajos realizados en el canal

Fernanda Magallanes

MAZATLÁN._ El revestimiento del arroyo Jabalines traerá consigo grandes consecuencias ambientales a mediano y largo plazo, la solución no es revestir con cemento, sino con recrear espacios naturales, como plantar más manglares, dijo Sergio Valle, Secretario de Biodiversidad del Centro Ecológico de Mazatlán.

Esto, durante una protesta que realizaron ambientalistas y vecinos de las diferentes colonias que se encuentran a la orilla del arroyo, el cual está es revestido con cemento por parte de Gobierno del Estado con una inversión de 450 millones de pesos.

“Si ellos revisten la base, la filtración natural del arroyo desaparece, ya no habrá mantos friáticos, por lo tanto, cuando llueva va a aumentar el nivel del agua ocasionando que se desborde el arroyo, tenemos que dejar lo natural y dejar de meternos con ello, pero aquí nadie nos consultó al respecto, desde ahí estamos mal”, declaró.

Algunos vecinos de las colonias como Villa Satélite, Villas del Estero, Jacarandas, Lico Velarde y Ampliación 20 de Noviembre, se reunieron para estar a favor de la protesta, pues acabar con los manglares, acabará con toda una fauna y una flora que albergan desde mas de 30 años, que además protege la zona de inundaciones.

La señora Victoria, vecina de la ampliación Lico Velarde, señaló que cuenta a la orilla de su casa con un manglar y lamentó que estas acciones de revestir el arroyo hayan sido tomadas sin consultar a los vecinos, pues hace más de 10 años que no padecen inundaciones.

“El manglar absorbe el agua, el manglar da sombra, es un árbol que no podemos destruir, hace más de 10 años no nos inundamos y los árboles ayudan en eso, si pavimentan todo, volveremos a los tiempos de nadar dentro de nuestras casas”, comentó.

El plantón, que se llevó a cabo a la orilla del arroyo, tuvo la presencia de diferentes generaciones, quienes escucharon de especialistas, pero sobre todo de los mismos vecinos, la manera en cómo las autoridades van a perjudicar un área natural que alberga protección.

La señora Rosa López, vecina de Jacarandas, dijo estar en contra del revestimiento y señaló que nunca fue consultada por las autoridades ante el proyecto que tenían en mente, lo cual implica un riesgo para las colonias en un futuro.

El proyecto comenzó el pasado 15 de julio, el cual consiste en cubrir con concreto hidráulico alrededor de 3 kilómetros de dicho cuerpo de agua, de los cuales 500 metros corresponden a la primera etapa.

“Lo primero que tenían que hacer ellos, era reforestar, no pavimentar laterales, no debemos permitir más el revestimiento del arroyo, hay problemas de flora y de fauna, no puede convertirse un afluente natural en un dren de agua”, agregó Sergio Valle.