CJ McCollum, de Blazers, no tiene lesiÃ³n grave en rodilla izquierda

BALONCESTO

CJ McCollum, de Blazers, no tiene lesión grave en rodilla izquierda

El jugador sufrió una tensión del popliteus en su rodilla izquierda

Noroeste / Redacción

SAN ANTONIO._ El guardia de Trail Blazers, CJ McCollum, ha sido diagnosticado con una tensión del popliteus en su rodilla izquierda, según informaron las fuentes a Adrian Wojnarowski de ESPN.

McCollum, quien sufrió la lesión el sábado contra los Spurs, será reexaminado en una semana, informaron las fuentes a Wojnarowski.

El jugador se lesionó en la derrota por 108-103 de los Blazers después de estrellarse contra el piso luego de una penetarción a la canasta con 7:17 restantes en el tercer cuarto, e inmediatamente se aferró a su rodilla izquierda cuando hizo un gesto de dolor. Los compañeros de equipo le rodearon cerca de la canasta, y Skal Labissiere y Meyers Leonard lo ayudaron a ir al vestuario.

McCollum dijo que los rayos X tomados en el AT&T Center dieron negativo. Se someterá a una resonancia magnética en su rodilla izquierda el domingo después de viajar de regreso a Portland con el equipo.

“Fui por una bandeja, una bandeja con la mano izquierda, y el pívot (antiguo Blazer Jakob Poeltl) la bloqueó”, dijo McCollum. “Aterricé sobre mi pie, sentí como que mi pie se había atorado en el suelo, sentí una especie de torcedura en la rodilla. Sentía dolor. Me duele. Nunca quieres lastimarte, hombre. Nunca, especialmente en este momento de la temporada, no hay nada que pueda hacer al respecto, excepto rehabilitación y ver lo que dicen. Puedo caminar, pero no estoy seguro de cuál es el alcance de esto.