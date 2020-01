CJF destituye a magistrado federal por acoso sexual contra 10 mujeres

El CJF indicó que con esta acción reafirma su compromiso de cero tolerancia frente a la violencia de género y el nepotismo

noroeste.com

El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) destituyó e inhabilitó por 10 años al magistrado federal Fernando Reza Saldaña, por acoso sexual contra 10 mujeres y contratación en beneficio personal.

A través de un comunicado, el CJF detalló que el magistrado Reza Saldaña contrató a la esposa de un Juez de Distrito, de su mismo circuito, en Querétaro, en acuerdo y beneficio de dicho juzgador.

Por otra parte, el juez Javier Loyola Sosa fue sancionado y suspendido “por su falta de profesionalismo y ejercicio indebido del cargo“. El CJF indicó que con esta acción reafirma su compromiso de cero tolerancia frente a la violencia de género y el nepotismo.

“La posición de cero tolerancia del Pleno del CJF y su presidente, el ministro Arturo Zaldívar [Lelo de Larrea], ha sido tajante respecto a casos sobre igualdad y no violencia de género, así como contra el nepotismo dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF)”, agregó en su comunicado.

Reza Saldaña estaba suspendido desde octubre de 2017, cuando inició la investigación del CJF ante múltiples denuncias de acoso en el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y del Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en Querétaro.

Cuando fue suspendido, el ahora ex juzgador atribuyó las acusaciones a "envidias" y a la venganza de una ex colaboradora a la que denunció por irregularidades. Sin embargo, la sanción del CJF no es definitiva, ya que puede ser impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Reza Saldaña el quinto juzgador destituido desde que inició la Presidencia de Zaldívar Lelo de Larrea. Antes fueron separados de sus cargos dos magistrados de Circuito de Campeche, un juez de Veracruz y otro de Zapopan, este último también por hostigamiento sexual y laboral.

- Con información de Reforma.