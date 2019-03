CJNG habría asesinado a 15 personas en Salamanca; difunden fotos de El Marro

Según las autoridades, el ataque fue dirigido contra presuntos integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima

Noroeste / Redacción

Miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) habrían sido los responsables del ataque ocurrido la madrugada del 9 de febrero, en el cual murieron 15 personas y cinco más quedaron heridas (entre estas tres mujeres), al interior del bar ‘La Playa Men’s Club’, ubicado en la Avenida del Trabajo, en la Colonia San Roque, de Salamanca, Guanajuato.

Según fuentes de autoridades estatales citadas por los diarios Milenio y Reforma, la agresión fue dirigida contra presuntos integrantes del Cártel Santa Rosa de Lima, liderado por José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, quien es perseguido dentro del operativo “Golpe de Timón”, que encabezan autoridades federales de seguridad.

A finales del mes pasado, el Cártel liderado por “El Marro”, difundió a través de las diversas redes sociales un video grabado el pasado 5 de febrero, en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, donde un grupo de sus integrantes llegan a una vulcanizadora para asesinar a presuntos miembros del CJNG, con el que se disputa el territorio por el robo de hidrocarburos.

Salamanca se ubica a 36.8 kilómetros de la comunidad de Santa Rosa de Lima, municipio de Villagrán, en donde la semana pasada cientos de efectivos policiacos y de las Fuerzas Armadas tomaron el control de dicha población en la búsqueda de los líderes del “huachicol”.

Según las fuentes citadas por los rotativos, el ataque aconteció a las 00:30 horas del pasado sábado, cuando al menos media docena de sujetos armados descendieron de dos vehículos e ingresaron al establecimiento para disparar contra más de 25 personas que se encontraban en el centro nocturno y luego huyeron. Todo en menos de 2 minutos.

Las autoridades estatales indagan si la presunta reunión en el lugar obedecía a la liberación de Angélica “N”, cuñada de “El Marro” y operadora financiera del Cártel, quien además, de acuerdo con autoridades estatales, se encargaba de organizar los narcobloqueos en carreteras estatales y federales.

La mujer junto con su esposo, Javier “N”, Policía Federal en activo, fueron liberados el viernes pasado, luego de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no pudo obtener las órdenes de aprehensión por delincuencia organizada en el término constitucional de 48 horas.

El elemento de la PF, que contaba con una licencia médica que había solicitado, fue dado de baja de la corporación por su probable vinculación con la organización criminal que lidera “El Marro”. La Unidad de Asuntos Internos abrió una investigación y decidió suspender al ahora ex servidor público.

FILTRAN FOTOS DE “EL MARRO”

Por otra parte, durante un cateo a la casa de la suegra de “El Marro”, ubicada en el fraccionamiento Alamo Country Club, en Celaya, la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguró una serie de fotografías del presunto líder del Cártel Santa Rosa de Lima, en las que muestra un cambio de imagen.

Según el diario El Universal, que difundió las imágenes, “El Marro” parece haber bajado de peso, se cortó la barba, se modificó la forma del bigote y tiene la nariz ligeramente más afilada, todo ello en comparación con la fotografía difundida a través de las redes sociales durante los últimos tres años.

Además, los agentes del Grupo Táctico de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) localizaron sobres en color amarillo con el sello del grupo vinculado al “huachicol”, con dinero en efectivo en su interior y con la frase escrita con un marcador color negro: “Halcones Álamo”.

Los sobres son iguales a los encontrados al inicio de la semana pasada en el cateo a una casa de la comunidad Santa Rosa del Lima y que al parecer se destinaban a pagar a civiles por manifestarse. El sello tiene el grabado de un marro y un triángulo, entrelazados o sobrepuestos, que representan al líder de la organización y al territorio de dominio.

La mañana del pasado 31 de enero, a unos kilómetros de la refinería de Salamanca, en Guanajuato, fue localizada una

manta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador y firmada por “El Marro”, supuesto líder del cártel de Santa Rosa de Lima dedicado al robo de combustible.

La manta fue dejada sobre una camioneta Pick Up color naranja, estacionada sobre el puente Mazda, con un mensaje amenazante, firmado por alias “El Marro”, en el que demanda finalizar los operativos contra el robo de combustible encabezados por el Ejército y la Marina.

“Presidente Andrés Manuel López Obrador, te exijo que ya saques a chingar a su madre a la Marina, Sedena, Gendarmería y fuerzas federales del estado si no te voy a empezar a matar junto con gente inocente para que vea que esto no es un juego y que Guanajuato no los necesitamos”, decía el mensaje escrito en la manta.

“Hay te dejo un regalito en la refinería para que vayas viendo cómo se van a poner las cosas y si no sueltas a mi gente que se llevaron y haces caso omiso, va a valer madre atente a las consecuencias. Atentamente El Señor Marro puro cartel Santa Rosa de Lima (sic)”, se lee en la manta firmada por Yépez Ortíz.