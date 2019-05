CJNG se atribuye asesinato en Salamanca del líder sindical Gilberto Muñoz Mosqueda

Además el grupo delictivo amenazó a quienes no se quieran alinear con el CJNG, entre ellos la actual alcaldesa del este municipio

Noroeste / Redacción

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se adjudicó el asesinato de Gilberto Muñoz Mosqueda, quien durante 43 años fue dirigente nacional del Sindicato de la Industria Química, Petroquímica, Carboquímica, Similares y Conexos de la República Mexicana (SIPSCRM).

La manta fue colocada ayer domingo sobre un puente vehicular de Salamanca, Guanajuato, municipio en el cual el secretario general sustituto de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) fue ejecutado el sábado pasado, cuando se trasladaba a bordo de su camioneta particular.

“Te dijimos... que con la empresa no se jugaba”, se leía en el mensaje atribuido al grupo criminal, y a través del cual se amenaza que les sucederá lo mismo a quienes no se quieran alinear con el CJNG, entre ellos el ex alcalde de Salamanca, Antonio Arredondo Muñoz, a la actual alcaldesa, Beatriz Hernández Cruz, y al ex comisario de Seguridad de dicho municipio, Juan Duarte Ramírez.

Muñoz Mosqueda fue asesinado el sábado pasado en Salamanca, Guanajuato, de donde el líder sindical era originario.

Según informaron medios locales, un grupo de hombres armados a bordo de un vehículo le dieron alcance al líder sindical cuando conducía una camioneta de color gris sobre la calle Sol, casi equina con Obelisco, en la zona sur de Salamanca, municipio del cual también fue alcalde.

Los hombres armados dispararon contra el líder sindical, también ex legislador local, ex diputado federal y ex senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien después fue llevado en una camioneta particular a la Cruz Roja local, donde falleció.

El líder sindical asesinado, de 80 años de edad, es hermano de Carlos Muñoz Mosqueda, líder local de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y ex candidato a la Alcaldía de Salamanca.

Según el diario Reforma, Muñoz Mosqueda era considerado una persona con gran poder adquisitivo en Salamanca; entre sus propiedades destacan una planta maquiladora, un balneario con cuatro albercas en más de 100 hectáreas de terreno, canchas de usos múltiples y de futbol.

Líder sindical desde 1976, era propietario, además, de dos ranchos, uno con lago artificial, denominado El Tajo, y otro conocido como Los Acuaches, una residencia, localizada en la colonia Guanajuato.

Muñoz Mosqueda era, también, tío del ex alcalde Antonio Arredondo Muñoz, quien ahora funge como Subsecretario de Subsecretario de Información y Programación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno estatal, y que fue uno de los amenazados en la manta atribuida al CJNG.

Por su parte, la dirigencia de la CTM demandó a autoridades estatales y federales el esclarecimiento del homicidio de Muñoz Mosqueda, el secretario general sustituto de dicha Confederación de Trabajadores.

“Lamento profundamente la pérdida de mi amigo Gilberto Muñoz Mosqueda, destacado líder nacional del Sindicato de la industria Química, Petroquímica, Similares y Conexos de la República Mexicana y Secretario General Sustituto de la @CTM_MX, escribió su actual dirigente nacional, Carlos Aceves del Olmo, a través de su cuenta de la red social Twitter.

Asimismo, la CTM emitió un comunicado en el que condena el asesinato del dirigente sindical y exigió que las autoridades estatales y federales realicen las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. “Sus amigos de la CTM solicitamos su intervención y ayuda señor Presidente”.

A su vez, la presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Claudia Ruiz Massieu, manifestó su condena por el asesinato del líder del SIPSCRM.

“Nuestra más enérgica condena al asesinato de Gilberto Muñoz Mosqueda, destacada figura priista y líder nacional del Sindicato de la industria Química, Petroquímica, Similares y Conexos de la República Mexicana. Exigimos una rápida investigación y castigo a los responsables”, tuiteó la dirigente priísta.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE) informó que ya investiga el asesinato de Muñoz Mosqueda.

“El Fiscal General ha instruido a la Unidad Especializada en Homicidios de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto para investigar el homicidio del Sr. Gilberto Muñoz Mosqueda. La @AIC_Guanajuato desplegará los recursos necesarios hasta su total esclarecimiento”, publicó la dependencia.

– Con información de Reforma.