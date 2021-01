En medio de la ceremonia de investidura de Joe Biden

Clama JLo por una nación libre y justa para todos

La cantante hace historia en la ceremonia de investidura del presidente electo de Estados Unidos al enviar un mensaje en español; Lady Gaga interpreta impecablemente el himno nacional en el evento

Blanca Rosa Hernández

El gran día que muchos simpatizantes de Joe Biden esperaban, por fin llegó. La mañana de este martes, el Presidente número 46 de los Estados Unidos y su Vicepresidenta, Kamala Harris, la primera mujer en ocupar este cargo, hicieron historia durante la ceremonia de investidura, un evento que estuvo lleno de instantes memorables.

El primero de ellos fue la participación de Lady Gaga, quien tuvo la responsabilidad de entonar el himno nacional haciéndolo de manera magistral cautivando a todos los espectadores, tanto a los presentes como a los que siguieron la transmisión en vivo por televisión o en redes sociales.

Tras la majestuosa participación de Lady Gaga, salió la cantante latina Jennifer López, quien a través de su música estuvo mostrando su apoyo al demócrata a quien estuvo apoyando desde el principio de su campaña.

Pero en esta ocasión JLo no acaparó las miradas por su talento y por su belleza, durante su participación en la ceremonia hizo historia al incorporar una frase en español en las estrofas al tema This land is your land, de Woody Guthrie, que interpretó durante la investidura.

Casi al final del tema que cantó en el ala este del Capitolio, la originaria de Nueva York dijo en español:

“Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”.

El guiño que la cantante le hizo a la comunidad latina provocó la emoción de Kamala Harris quien, se encontraba justo atrás de ella y al término de su número le aplaudió y agradeció desde su lugar.

La investidura de Joe Biden pasará a la historia por ser una en la que se incluyó en varios momentos a la comunidad latina, pues, además de las palabras en español que pronunció JLo, destaca el hecho de que fue la senadora Sonia Soto, de origen hispano, quien le tomó el juramento a la primera Vicepresidenta mujer, otro claro guiño a la comunidad latina que conforma una gran fuerza económica en los Estados Unidos.

Aunque Jennifer Lopez está acostumbrada a presentarse ante miles de personas, su participación en la investidura de Joe Biden la tenía muy nerviosa, así se lo confesó a su prometido Alex Rodriguez, a Jimmy Fallon hace unos días.

Jennifer Lopez junto a su prometido Alex Rodríguez.

“Pensar que en 12 meses ha hecho el Super Bowl, el concierto de Año Nuevo y ahora la investidura... ¡Es increíble! (…) lo interesante es que está aún más nerviosa por la responsabilidad que le toca hacer en Washington, D.C.”, confesó el ex jugador de beisbol.

Desde ayer por la tarde, JLo compartió su llegada a la capital de Estados Unidos, donde aprovechó, no sólo para derrochar estilo con un atuendo de la firma francesa Chanel que incluyó un espectacular abrigo, con estampado de pata de gallo, que fue la prenda con la que le hizo frente al clima de Washington.

La cantante mostró su lado más patriota al posar con el Capitolio; primero, en solitario, y luego con su inseparable equipo de producción conformado por su maquillista, estilista y entrenador vocal.

Michel Obama causa sensación a su llegada.

ÍCONOS DE LA MODA

Lady Gaga y JLo son máximas celebridades cuando de moda se trata, pero además, quien también causó sensación por su look fue la ex primera dama de Estados Unidos, Michel Obama, quien se presentó con un atuendo monocromático en tono vino tinto, creación del diseñador Sergio Hudson.