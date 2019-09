Claman ayuda en primaria de Guasave; temen un accidente con enormes eucaliptos

Han solicitado apoyo a dependencias de gobierno y particulares para talar alrededor de 13 árboles de esta especie, ante el riesgo que representan para los niños y la infraestructura

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ En la escuela primaria Carmen Serdán, en la colonia Del Bosque de Guasave, niños y maestros viven con la zozobra que representan alrededor de 13 árboles de eucalipto, la mayoría de ellos de gran tamaño, ante el riesgo de que puedan caerse y ocasionar un accidente.

El director del plantel educativo, Óscar Antonio Durán Aguilar, dijo que ya han solicitado en innumerables ocasiones apoyo de las autoridades y de particulares para la tala de estos enormes árboles.

“Estos árboles tienen mucho tiempo ya, la altura de ellos lo demuestra, desafortunadamente Protección Civil no tiene la grúa lo suficientemente grande para tumbarlos, ellos han venido y han buscado la forma de apoyarnos, pero no es posible”, dijo.

El directivo escolar comentó que personal de Protección Civil lo que ha podido hacer es cortar algunos brazos de los eucaliptos, pero al carecer del equipo adecuado no pueden talarlos, por lo que siguen representando un riesgo.

Durán Aguilar recordó que hace algunos meses un eucalipto fue tumbado por el viento y cayó sobre un salón de clases y cuarteó el techo, afortunadamente fue en fin de semana y no había clases.

Hace algunas semanas una lluvia acompañada de fuertes vientos derribó varios árboles en Guasave, la mayoría de ellos eucaliptos; incluso uno se desplomó sobre un vehículo, dejando severos daños.

“Arriba del salón de sexto grado ya cayó un árbol y cuarteó el techo; tenemos otro árbol que está pegado a la biblioteca y definitivamente es un peligro para los niños, para los profes, para las aulas y para el edificio que está enseguida”, reiteró.

El director indicó que ya solicitaron el apoyo a José Menchaca López, político y propietario de un establecimiento de grúas, quien hace meses prometió ayudarlos, pero todavía no lo ha hecho.

“Platicamos con (Mauricio) López Parra (director de Obras Públicas) y vienen, pero no tienen la maquinaria necesaria; aquí el único que tiene se llama Pepe Menchaca, pero no ha querido, ya se lo hemos solicitado, tiene un oficio desde antes de las elecciones y sí muy amigo de nosotros y toda esa cosa, pero no ha querido o no ha podido, antes nos decía que era situación de agenda, ahora ya tiene rato y no viene”, lamentó.

Durán Aguilar lanzó un llamado a la Alcaldesa Aurelia Leal López y al Gobernador Quirino Ordaz Coppel para que los apoyen con este problema y puedan eliminar ese riesgo latente para los niños, y sembrar otros árboles que no sean tan propensos a caerse.