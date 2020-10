Claro que voy a participar, dice Alejandro Higuera sobre proceso electoral de 2021

'No tengo ninguna aspiración, estoy tranquilo, claro que voy a participar, soy muy hiperactivo, no puedo ver pasar el tiempo como la puerta de Alcalá. Vamos a actuar', declaró quien ha sido tres veces Presidente de Mazatlán

Netzahualcóyotl Ceballos

Alejandro Higuera Osuna, ex Alcalde de Mazatlán.

El tres veces alcalde de Mazatlán, Alejandro Higuera Osuna, aseguró que sí participará en el proceso electoral de cara a las elecciones de 2021.

Aunque aclaró que no aspira a ningún cargo público, dijo esta mañana en la presentación de un libro del senador de Morena, Rubén Rocha Moya, que no dejará pasar el tiempo.

“Yo no tengo ninguna aspiración, estoy tranquilo, claro que voy a participar, soy muy hiperactivo, no puedo ver pasar el tiempo como la puerta de Alcalá. Vamos a actuar”, declaró.

Higuera Osuna descartó un interés particular con Rocha Moya.

Dijo que únicamente fue invitado a un evento.

Sobre una posible alianza entre el PAN y el PRI, el llamado “Diablo Azul” expresó que una fórmula así le diera asco y que ésta fuera un grave error del partido en el que ha militado, el PAN.

“Si el PAN hace una alianza con el PRI a mí me da asco, pónganlo negritas y pónganlo con acento. Si el PAN comete el error de hacer una alianza con el PRI en Sinaloa o en otra parte del país, muchos panistas vamos a definir nuestra situación porque es una incongruencia histórica para el partido”, manifestó.

“Una posible alianza a mí no me da asquito, me da asco”.