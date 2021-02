Clases a distancia afectarán ventas del 14 de febrero, temen comerciantes de Rosario

A esta situación se suma la falta de flujo de efectivo, que ha traído consigo la reducción de empleos por la pandemia, lamentan

Hugo Gómez

EL ROSARIO._ El que los estudiantes no acudan a clases presenciales se reflejará en una baja de las ventas de detalles para la celebración del Día del Aamor y la Amistad, el 14 de febrero, manifestaron comerciantes del municipio.

"Esperamos que afecte porque son los estudiantes los que compran para intercambios y no hay clases", expuso Andrea Hernández, comerciante.

Destacó que esto ya se vive con la reducción de apartados de peluches y regalos.

"Son varias cosas, uno que no hay trabajo, no hay dinero, no hay flujo de efectivo... no es lo mismo, y te hace que esperes menos ventas", expuso Cecilia Camberos, comerciante.

Esperan que la compra de detalles no baje el 50 por ciento, pues se tienen las mejores expectativas de hacer ventas.

Concluyeron que esta situación no les da la confianza de surtirse de productos, igual que en otras temporadas, por temor a sufrir pérdidas.