Clases a distancia siguen excluyendo a alumnos: investigador

El investigador sinaloense Ismael Alvarado Vázquez asegura que todavía no se ha podido cumplir con el reto de llegar a todos los alumnos en este esquema virtual

Netzahualcóyotl Ceballos

Lo dijo antes de iniciar el ciclo escolar y lo sostuvo ahora por la mañana: en Sinaloa se excluye a los alumnos con menos oportunidades.

El investigador sinaloense Ismael Alvarado Vázquez aseguró que todavía no se ha podido cumplir con el reto de llegar a todos los alumnos con las clases a distancia, el nuevo modelo al que obligó la actual emergencia sanitaria por Covid-19.

Sin embargo, aclaro en entrevista para Noroeste, el problema no es propio de Sinaloa, sino que en cada estado y en cada municipio predominan las desigualdades, excluyendo a algunos.

“Lo dije anteriormente, la nueva normalidad nos está desnudando como sociedad, como educación, como sistema. Desnudó los procesos de exclusión y hoy sí podemos hablar de exclusión”, declaró.

“No todos los niños pueden tener acceso a la educación, aquellos niños que están en la sierra, que no tienen televisión o que no tienen internet siguen en las mismas condiciones. Excluidos son aquellos que no van a la escuela. ¿Qué se está haciendo con ellos?”.

Alvarado Vázquez afirmó que de acuerdo a investigaciones recientes sólo el 30 por ciento de los alumnos tiene computadora, internet y los medios para acceder a la educación en las zonas más marginadas.

A ello se suma que muchos de los profesores se reconocen así mismos como desactualizados en las nuevas tecnologías a pesar de que si tienen deseos de aprender; el problema es que el sistema educativo no los capacita.