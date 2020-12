Claudia Moreno sigue en la búsqueda de justicia por el asesinato de su hijo Irving, en Culiacán

La madre del joven exigió al gobierno de López Obrador se le de atención a su caso ya que señaló que localmente ha tenido mucha corrupción

Emma Leyva

07/12/2020 | 12:38 AM

CULIACÁN._ La lucha por obtener justicia por el asesinato de su hijo Irving Moreno de 23 años, sigue en pie por parte de su madre Claudia Moreno Espinoza, quien esta vez se instaló en las escaleras de Catedral con mantas llenas de exigencias hacia las autoridades por la irregularidades en el caso.

“Este es el primer caso en la República mexicana que señala a un funcionario de matar a su hijo”, se puede leer en una de las mantas.

"Ahorita no hay avances importantes desde diciembre del año pasado hay una orden de aprehensión, pero esa es una total mentira solo para medio calmarme porque eso salió de una historia que inventó la Fiscalía, pero ya hasta este momento se las destapé eso es una mentira, hay testigos de que lo que está diciendo la Fiscalía es una mentira, este es el primer caso en toda la república mexicana que se señala a un funcionario de haber matado a su propio hijo, por eso desde un principio hay una corrupción impresionante".

Son tres años, cinco meses y 21 días desde que sucedió el asesinato de su hijo, periodo en que las autoridades no han hecho lo correspodiente y el caso se ha visto plagado de omisiones e irregularidades, acusa la madre del joven asesinado.

"La carpeta de investigación está vacía, no hicieron los peritajes de ley que corresponden a un homicidio desde un principio, como asegurar el carro en el que viajaba mi hijo y todas las pruebas del peritaje".

Para Claudia Moreno Espinoza esto es un llamado para todas las autoridades, "aquí en Sinaloa no se va hacer nada ya tuve una audiencia con el señor Fiscal y no hay avances importantes, cuando alguien quiere hacer algo se hace rápido, yo ya llevo tres años cinco meses y 21 días que pues no hay justicia".

Señaló, que hace un mes fue la única vez que ha tenido una reunión con el Fiscal, Juan José Ríos Estavillo, en dicha reunión dijo que el Fiscal no estaba enterado bien del caso, apenas después de tres años del hecho.

"Me he puesto muchas veces ahí abajo en la Fiscalía y ni siquiera se ha interesado en investigar, no le ha interesado ver la carpeta".

Hizo un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador, para que dé atención al caso porque dijo, aquí en Sinaloa no van a hacer nada.

"A López Obrador le suplico venga alguien de México porque aquí en Sinaloa es una corrupción impresionante".