Claudia Sheinbaum se aislará unos días, tras aparecer en público con funcionario que tiene Covid-19

A través de su cuenta de Twitter, la mandataria citadina dio a conocer que estuvo en contacto con Suárez del Real el pasado domingo, por lo que seguirá trabajando a distancia con los protocolos sanitarios

Sinembargo.MX

Ciudad de México._ Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, informó que se aislará en su domicilio después de que José Alfonso Suárez del Real y Aguilera, actual Secretario de Gobierno capitalino, diera positivo a la prueba de coronavirus.

A través de su cuenta de Twitter, la mandataria citadina dio a conocer que estuvo en contacto con Suárez del Real el pasado domingo, por lo que seguirá trabajando a distancia con los protocolos sanitarios.

“Nuestro Srio de Gobierno, @JASRA1ha dio positivo a Covid-19, estuve con él el domingo. De acuerdo con protocolo me quedaré en casa los próximos días, hasta volver a aplicarme la prueba. Estoy en perfectas condiciones y atendiendo todo a distancia. Me conecto a conferencia”, escribió Sheibaum Pardo.

Por su parte, el recién nombrado Secretario de Gobernación, José Alfonso Suárez del Real, también informó del suceso a través de su red social, donde detalló que se siente bien pese haber dado positivo al test de coronavirus.

Además, el funcionario reveló que ha dado aviso a todas las personas con las que tuvo contacto para que se tomen las precauciones necesarias.

“Les informo que he dado positivo a la prueba de Covid-19. Me siento bien y he avisado a todas las personas con las que tuve contacto para que tomen precauciones. Sigo al frente de todas mis funciones desde casa”, publicó Suárez del Real.

Usuarios en redes sociales expresaron sus mejores deseos para que ambos funcionarios del Gobierno capitalino mejoren de la enfermedad.

Más tarde, Sheinbaum Pardo precisó a través de una video conferencia que el contacto que tuvo con el Secretario fue por una reunión laboral.

“La reunión fue personal”, añadió. “No hubo muchos funcionarios alrededor, pero esos contactos están en revisión”, respondió ante la pregunta de un reportero.

La Jefa de Gobierno agregó que el Secretario Suárez del Real está recibiendo atención, mientras que ella se encuentra trabajando en casa para evitar el riesgo de contagios.

Además, señaló que todas las secretarias y secretarios de la capital del país están trabajando normalmente, y que ella está pendiente de todas las prioridades.