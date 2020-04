Clave contra Covid-19, iniciar tratamiento temprano: neumÃ³logo

Clave contra Covid-19, iniciar tratamiento temprano: neumólogo

Héctor Ponce Ramos, ex Secretario de Salud de Sinaloa, llama a la población a tomar en serio la pandemia y atender el llamado de las autoridades de quedarse en casa; atiende de manera gratuita por teléfono

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Iniciar el tratamiento de manera temprana es clave para que los enfermos de Covid-19 tengan un mejor pronóstico, manifestó Héctor Ponce Ramos.

El neumólgo y ex Secretario de Salud de Sinaloa exhortó a la población de Sinaloa a atender los llamados de las autoridades de quedarse en casa y no salir si no es necesario, para mitigar los contagios.

“Como en todos los padecimientos, entre más temprano inicie el tratamiento es mejor pronóstico, ante síntomas de enfermedad hay que acudir con el médico para que inicie el tratamiento temprano”, indicó.

El especialista manifestó que él está atendiendo vía whatsapp de manera gratuita a todas las personas, las 24 horas del día, en el número 667 499 95 86.

“Yo estoy aquí para dar consulta y ayudar a la gente, es lo que hago, he tenido mucho trabajo, muchos pacientes”, aseveró.

Ponce Ramos recalcó que ante lo que está sucediendo, es muy importante que las personas atiendan las medidas de distanciamiento social, porque la mejor manera de enfrentar la pandemia es mediante la prevención.

“Es un problema serio a nivel mundial y lo hemos visto que en todas partes hay problemas y México y Sinaloa no están fuera de esto, pero aquí nos corresponde a cada uno hacer lo que tenemos que hacer. Las autoridades están trabajando, hay que hacerles caso, si no hay necesidad de salir no hay que salir, quedarse en la casa, acudir tempranamente con el médico para que lo revise y si hay necesidad de darle tratamiento, que le dé”, reiteró.

Sobre los factores que pudieran incidir para que Culiacán y Sinaloa presenten cifras elevadas en casos y decesos por Covid-19, el ex Secretario de Salud aclaró que por respeto a las autoridades no podía dar una opinión al respecto.