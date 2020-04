Clayton Kershaw se niega a jugar la temporada de Grandes Ligas en Arizona

No voy a estar alejado de mi familia, sin poderlos ver, dijo el as de Dodgers

Noroeste / Redacción

LOS ÁNGELES._ Ante la posibilidad que barajea las Grandes Ligas de jugar la temporada en Arizona, Clayton Kershaw, as de los Dodgers de Los Ángeles se pronunció en contra de esa decisión, ya que no quiere abandonar a su familia.

El pítcher estelar de los californianos repudió la idea de estar encuartelados durante cuatro meses con su equipo, sin poder ver a su esposa ni a sus tres hijos; además de que hay muchas incógnitas con esa decisión.

“No creo que eso pase. No voy a estar alejado de mi familia, sin poderlos ver, por cuatro meses y medio. Hay muchas cosas mal en la propuesta, pero no es para decir que no podemos ir. Es sólo que hay muchos aspectos a resolver antes de que esté aislado por cuatro meses con mi equipo”, exclamó el serpentinero texano.

Meses atrás Kershaw se convirtió en padre por tercera vez y en esta cuarentena ha estado en su domicilio cuidando a su hijo Cooper, por lo que no quiere estar cuatro meses sin poder verlo.

“He estado al pendiente de Cooper y no quiero perderme cuatro meses de su vida en este momento, simplemente no voy a hacerlo. Eso no sucederá”, expresó el tres veces ganador del Cy Young.

El estelar de los Dodgers se sumó a la negativa de Mike Trout, de los Angelinos, de comenzar la temporada en el estado de Arizona, completamente aislados en el hotel, por lo que prefiere otra alternativa a estar encerrados durante cuatro meses.

(Con información de Notimex)