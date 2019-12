Clippers vuelve a quedarse con el Clásico de Los Angeles, venciendo a Lakers

Con una actuación top de Kawhi Leonard (35 puntos y 11 rebotes), el conjunto dirigido por Doc Rivers fue el que mejor jugó en el cierre y ganó por 111-106

Noroeste / Redacción

En el partido que más llamaba la atención de la Navidad NBA , Los Ángeles Clippers volvió a ser la mitad de Los Ángeles que sonríe después de la segunda batalla de la ciudad en la temporada 2019-2020. Vencieron a Los Ángeles Lakers por 111-106, repitiendo la victoria de la jornada inaugural con otra actuación elite de Kawhi Leonard.

Kawhi se lució, con 35 puntos, 12 rebotes, 5 asistencias, un 5-7 en triples y un perfecto 8-8 en la línea de tiros libres. El alero tuvo un cierre de juego a la altura, anotando 11 tantos en el último cuarto. Encestó el triple que empató el partido en 101-101 y los libres que terminaron de rematar la faena. Leonard jugó aún mejor que en octubre, cuando metió 30 puntos, y atemoriza a sus rivales.

Montrezl Harrell resultó ser su mejor ladero en este partido, con 18 puntos, 6 rebotes y un cambio de cara importante para Clippers en la remontada de 15 puntos que lograron en la segunda parte. Paul George, menos efectivo, metió 17 unidades con un pobre 5-18 de campo. Al que si hay que destacar es a Patrick Beverley, de 8 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias y el habitual 100% de intensidad en defensa, robando una pelota clave cuando Lakers pudo haber llevado el enfrentamiento a un tiempo suplementario.

En el equipo conducido por Frank Vogel, el canastero fue Kyle Kuzma desde la banca, con 25 unidades (8-17 de campo) desde el banco. Este regreso de Kuz es de lo poco para celebrar que le quedó a Lakers en Navidad. LeBron James y Anthony Davis, que estuvieron en duda hasta el día de partido por distintos problemas físicos, jugaron bien pero no se lucieron como en otras noches.

LBJ aportó 23 puntos, 9 rebotes y 10 asistencias pero falló mucho: 9-24 de cancha con 2-12 en triples, un abuso del tiro raro en él. AD tiró menos desde lejos pero con la misma efectividad: 1-6. El ex Pelicans sumó 24 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias. Rajon Rondo (1-5) y Danny Green (2-7 tras comenzar 2-2) tampoco estuvieron certeros con los triples en un equipo de Lakers que empezó bien en ese apartado pero finalizó con 12-45. Intentaron 15 triples más que su promedio de la campaña actual.

Es la cuarta derrota en fila para Los Ángeles Lakers, que no parece poder encontrar el rumbo en este fin de año desde los resultados aunque no haya cosas tan distintas en su juego como para alarmarse. Es cierto, cayeron ante dos rivales "directos" como Bucks y Clippers y siendo aplastados por Milwaukee, pero los Playoffs serán algo diferente, mientras que frente a Indiana no tuvieron a AD y contra Denver no jugó LBJ.

Aún así, Lakers sigue liderando la Conferencia Oeste con récord de 24-7, seguido por Denver Nuggets con 21-8. En tanto, los Clippers avanzaron a la tercera posición con 22-10 y vuelven a meterse en la pelea por la cima.

(Con información de NBA México)