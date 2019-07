Clouthier, panista metida a Morena, y Muñoz Ledo sigue festejando, dice Bonilla

Al ser cuestionado en una entrevista sobre si el asunto de la ampliación del periodo de su Gobierno lo ha desgastado con las criticas hechas por los legisladores federales Tatiana Clouthier Carrillo y Porfirio Muñoz Ledo, el mandatario estatal electo respondió que la sinaloense en realidad pertenece al Partido Acción Nacional

Carlos Álvarez

Jaime Bonilla Valdez, gobernador electo de Baja California, se mofó este jueves de dos diputados federales de su propio partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quienes han criticado la ampliación de mandato de dos a cinco años que aprobó el Congreso local.

Al ser cuestionado en una entrevista sobre si el asunto de la ampliación del periodo de su Gobierno lo ha desgastado con las criticas hechas por los legisladores federales Tatiana Clouthier Carrillo y Porfirio Muñoz Ledo, el mandatario estatal electo respondió que la sinaloense en realidad pertenece al Partido Acción Nacional (PAN).

"Tatiana Clouthier fue durísima con usted", le dijo el periodista Francisco García Villanueva, del Canal 66 de Mexicali. Sin embargo, Bonilla Valdez lo interrumpió y afirmó, con tono irónico, que la ex coordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador era "una panista".

Suprema Corte desecha acciones de inconstitucionalidad contra ampliación de mandato en Baja California

"Pero ella no es morenista [la hija de Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, 'Maquío']. Ella es una diputada... es una panista metida en el proyecto de Morena. Pero ella ni fue fundadora, tampoco", aseveró el gobernador electo bajacaliforniano.

Luego, sin que el reportero se lo preguntara, Bonilla Valdez puso como ejemplo a Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de quien dijo, está "completamente errado".

"Con mis respetos para don Porfirio, verdad, todavía sigue celebrando el Día del Abogado [12 de junio]", indicó el mandatario estatal. "Pero él sí es morenista", lo interrumpió el entrevistador. "No, no, pérame, él es un perredista [...] Él no es fundador de Morena".

Sobre la propuesta de Muñoz Ledo de la desaparición de poderes en Baja California, Bonilla Valdez abundó que "hay juristas que desconocen lo que dijo. En primer lugar, el Congreso no tiene la facultad para desaparecer poderes y ya se lo dijeron varias gentes: 'calladito se ve más bonito'. Ya se dio cuenta que cometió un error".

Este mismo día, en otra entrevista otorgada a W Radio, Bonilla Valdez aseguró que la mayoría de los ciudadanos que votaron el pasado 2 de junio no sabían que el periodo de su administración sería solo de dos años, porque eso no se precisó en la boleta electoral.

"No decía nada en la boleta, en la boleta no decía 2 años, 5 años, 6 años, la gente fue a votar a Morena, rotundamente ganamos los 17 distritos", declaró el gobernador electo, quien detalló que los ciudadanos de Baja California salieron a emitir su voto desconociendo la reforma constitucional en la que se definió el tiempo que duraría la administración, anunciada en 2014.

"Nunca se hizo campaña para 2 años [...] No se hablaba del término, se hablaba del gobernador, la gente no votó por dos años, ni modo que dijeran: 'Queremos un cambio en Baja California, pero de dosaños', la gente votó para un cambio, la mayor parte de la gente ni siquiera sabía el término", añadió Bonilla Valdez.