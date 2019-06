Club de Cuervos, equipo de la exitosa serie de Netflix, habría formado parte de la Liga MX

Además de la propuesta económica de FC Juárez por comprar, la empresa propietaria del equipo licántropo consideró la idea de emular a la serie de Netflix

CIUDAD DE MÉXICO._ El equipo protagonista de la serie Club de Cuervos estuvo cerca de salir de la pantalla para hacerse realidad. Lo anterior sucedió en el momento en el cual la franquicia de Lobos BUAP buscaba la forma de mantenerse en Primera División.

Además de la propuesta económica de FC Juárez por comprar, la empresa propietaria del equipo licántropo consideró la idea de emular a la serie de Netflix, y tener el grito de “¡Cuervos, Cuervos!” en las tribunas del Estadio Cuauhtémoc, en la Liga MX.

“Sí, fue cierto. Estaba muy interesante ese proyecto, pero no se pudo llevar a cabo y lo echamos para atrás”, afirma Mario Mendívil, empresario propietario de la franquicia que le heredó FC Juárez con la compra de Lobos BUAP, en entrevista con AS México.

Mendívil acepta que hubo conversaciones con Gary Alazraki, cocreador, productor ejecutivo y director de Club de Cuervos, pero no avanzó la idea, por el nombre que tendría el equipo en la Liga MX.

“Se complicó el usar ese nombre, es un proyecto que platicamos, pero que realmente no se llegó a cristalizar o a avanzar mucho, nada más fue como una idea inicial”, añade Mario Mendívil.

Sin embargo, el empresario y su equipo de trabajo analizan opciones para emprender un nuevo camino en el Ascenso MX a partir de la temporada 2020-21.

Alazraki confirma que buscó un acuerdo con Lobos BUAP

Gary Alazraki, director de la serie Club de Cuervos, confirmó que él se acercó a Mario Mendívil, líder de la empresa propietaria de Lobos BUAP, en busca de llegar a un acuerdo para darle vida al equipo protagonista de la historia de Netflix en la Liga MX.

La idea era licenciar la marca Club de Cuervos y que el equipo de trabajo de Mario Mendívil se encargara de administrar al equipo.

“Nosotros estábamos explorando un acuerdo de licencia con ellos. Licenciar la marca con un periodo determinado. Era la forma más limpia de no meternos en cuestiones accionarias porque no sabemos de futbol y no queremos fingir que sabemos”, comparte Gary Alazraki.

Entre las ideas sueltas y sin tener un proyecto amarrado, también existía un cheque de FC Juárez dispuesto a hacer la compra de la franquicia, respaldado por la aprobación de la Liga MX.

“Si Juárez no hubiera existido, existiría mucho la posibilidad de que encontráramos cómo hacer que esto aterrizara. Pero cuando tienes algo como Juárez en la otra mano y estás en su situación (con el tiempo encima)… Por un lado tenían un sueño muy emocionante y por el otro un cheque”, asevera Alazraki, quien añade que la intención gustaba en el seno de Lobos BUAP.