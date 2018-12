FUTBOL

Clubes mexicanos ya tienen rivales para la Concachampions

El sorteo tuvo lugar en los estudios de Univisión, en Estados Unidos

Noroeste / Redacción

MIAMI._ Este lunes se realizó el sorteo para la Liga de Campeones de Concacaf en la cual participarán Tigres, Toluca, Rayados y Santos, quienes conocieron a sus rivales a enfrentar entre febrero y mayo del 2019, cuando podría darse una Final de Clásico Regio, según las llaves.

Los felinos del “Tuca” Ferretti se las verán contra el Saprissa de Costa Rica, mientras que los Diablos Rojos enfrentarán al Sporting Kansas City, de la MLS. Además, Santos jugará contra el Marathon hondureño y Rayados frente al Alianza de El Salvador.

Las llaves quedaron conformadas de tal manera que en caso de que los mexicanos solventen no solo los Octavos de Final en que empiezan su participación, sino también los Cuartos, las Semifinales serían Tigres vs. Santos y Rayados vs. Toluca, de manera que ahí queda latente el Clásico Regio.

Esta será la segunda edición en que los mexicanos no jueguen Fase de Grupos, ya que la Liga de Campeones de Concacaf sufrió una modificación en su formato y se dividió en dos torneos. El primer parte se jugó este año y ya terminó, con clubes del Caribe y Centroamérica.

RIVALES DE LOS MEXICANOS

Santos vs. CD Marathón (HON)

Tigres vs. Deportivo Saprissa (CRC)

Toluca vs. Sporting Kansas City (EEUU)

Monterrey vs. Alianza FC (SLV)