CMIC pide a Quirino iniciar obras en el sur de Sinaloa

Sí hay trabajo, pero no el suficiente para mantener toda la planta laboral, asegura Eleuterio Silva Trujillo, líder de los constructores

Alma Soto

Si bien es cierto la obra en Sinaloa no se detuvo, aunque el Gobierno federal la catalogó como actividad no esencial, eso no quiere decir que haya un boom de obra, el Estado no ha invertido recursos en obra nueva, salvo las que ya se tenían antes de que iniciara la emergencia sanitaria por coronavirus, manifestó el líder de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Sinaloa Sur, Eleuterio Silva Trujillo.

“Por eso le decimos al Gobernador Quirino Ordaz Coppel que los constructores del sur estamos puestos y presentes para cuando pueda invertir, tenemos confianza de que en un momento a otro nos va a permear la obra para el sur, que empiece a mover para que haya más empleo”, dijo.

El líder de los constructores consideró que cuando hay trabajo pasan muchas cosas positivas, no hay delincuencia, y precisamente la construcción es donde más rápido hay una derrama económica.

En estos momentos, dijo, el Estado solo está invirtiendo en la Rafael Buelna, la Camarón-Sábado, la Gutiérrez Nájera y los colectores.

Y en cuanto al Gobierno municipal, que aseguró que hay 69 contratos de obra iniciados después que se declaró la Emergencia Sanitaria por SARS-CoV-2 y con ello las restricciones de movilidad y empleo, Silva Trujillo indicó que efectivamente los hay, pero son obras muy pequeñas, por lo que los contratos se hacen por adjudicación directa o invitación restringida a tres empresas.

Se requiere más obra pública, reiteró, las empresas constructoras están trabajando, pero se requiere más, se están siguiendo los protocolos que sacó el Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, y cada una de las empresas está dando capacitación a sus trabajadores, se están concientizando para que no coman juntos, que es una práctica muy común entre los obreros, que conserven la sana distancia y laven constantemente las manos.