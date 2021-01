Cobra Kai regresa renovada y con viejos conocidos en su tercera temporada

El elenco de la temporada 3 de Cobra Kai es aún más grande que antes, gracias al regreso de varios personajes de la temporada 1 y la llegada de caras famosas de The Karate Kid Part II.

La exitosa serie de Netflix se ha convertido en un fenómeno global y la temporada 3 de Cobra Kai continúa la saga de la eterna rivalidad entre Johnny Lawrence (William Zabka) y Daniel LaRusso (Ralph Macchio).

La temporada 2 de Cobra Kai terminó en una violencia impactante cuando los estudiantes de los dojos Cobra Kai de Johnny y Miyagi-Do de Daniel se enfrentaron entre sí en el primer día de clases en West Valley High.

El caos terminó cuando el hijo de Johnny y el alumno de Daniel, Robby Keene (Tanner Buchanan), patearon al alumno de Johnny, Miguel Díaz (Xolo Mariduena), desde un balcón del segundo piso. Miguel quedó en coma con una grave lesión en la espalda. Mientras tanto, la hija de Daniel, Samantha (Mary Mouser), apenas sobrevivió al intento de su rival Tory Nichols (Peyton List) de matarla. Como resultado de la tragedia, Daniel cerró su dojo mientras Johnny descubrió que su antiguo sensei John Kreese (Martin Kove) le robó el dojo Cobra Kai debajo de él.

Ya renovada por Netflix para la temporada 4, la temporada 3 de Cobra Kai sube aún más la apuesta, ya que casi todo el elenco de las dos primeras temporadas se reúne. Daniel también hace un viaje a Okinawa, la casa de su mentor fallecido, el Sr. Miyagi (Noriyuki "Pat" Morita), que finalmente le permite a Cobra Kai reintroducir a los personajes favoritos de los fanáticos de The Karate Kid Part II. La temporada 3 de Cobra Kai también aborda el suspenso de la temporada 2 de Ali Mills Schwarber (Elisabeth Shue) enviando a Johnny una solicitud de amistad en Facebook.

William Zabka como Johnny Lawrence: Johnny ha tocado fondo y tiene que reconstruirse después de la lesión de Miguel y perder el dojo Cobra Kai. Zabka también apareció en European Vacation and Hot Tub Time Machine de National Lampoon.

Time to ring in the new year in the most badass way possible. Season 3 of #CobraKai is now ssssstreaming. Get to it! 🤘 pic.twitter.com/kY9KJtQqWT

Hear the story behind @MaryMMouser 's original audition for #CobraKai . And don’t be late for The @netflix Afterparty, now streaming. pic.twitter.com/JVulPzENcd

Ralph Macchio como Daniel LaRusso: Daniel se culpa a sí mismo por lo que sucedió en West Valley High y trata de hacer todo bien. Macchio también protagonizó My Cousin Vinny y Ugly Betty.

Martin Kove como John Kreese: Kreese ahora controla a Cobra Kai una vez más y tiene la intención de reforzar las filas de su dojo. Kove apareció en Rambo: First Blood Part II y The Goldbergs.

Courtney Henggeler como Amanda LaRusso: Amanda hace todo lo posible con Daniel para detener a Kreese y salvar su negocio. Henggeler apareció en Mom, Royal Pains y Fuller House.

Feels right that my first published interview of 2021 is for #CobraKai. 🙃

Thanks for the chat, @HenggelerCourt! Let's get ya some more stunts next season!https://t.co/qByNMnF1fV