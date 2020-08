Cobros de predial y embargos son órdenes del Gobernador, dice Alcalde de Escuinapa a líder ganadero

Francisco Salcido dice que platicó con Emmett Soto Grave sobre el embargo a la Asociación Ganadera y que le dijo que buscara recursos para pagar el predial

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ Los cobros y embargos en algunos casos son órdenes del Gobernador Quirino Ordaz Coppel, para que los alcaldes recauden ingresos propios, según le manifestó el Presidente Emmett Soto Grave, al líder de la Asociación Ganadera.

“Hablé con el Presidente Emmett Soto, me dice que no hay nada qué resolver, que buscará dinero para pagar, que el Gobernador le dijo que cobrara predial a todo el pueblo, no solo a mí, que son órdenes del Gobernador”, dijo Francisco Salcido.

Manifestó que al clausurar la Asociación Ganadera y no tener los recursos, acudió a buscar al Alcalde Emmett Soto Grave el lunes, pero no los recibió, por lo que acudió a la radio local y se lo encontró en el sitio, donde le planteó el problema que tenían.

Pero la respuesta del edil fue que, ante la baja de participaciones federales y estatales, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel le dijo que no se tenían recursos y que debía cobrar el predial, por lo que sólo esta “acatando” las órdenes.

Que su notificador-ejecutor está en su derecho de realizar las acciones que sean, para recuperar las cobranzas y en su caso son cinco años de predial el que se adeuda, aunque no haya estado de dirigente esos años.

“Nosotros quisimos conciliar, Lenin (González Osuna) llegó diciéndonos que se llevaría las computadoras, a lo que le dije que no, le ofrecí un camión-torton que vale el adeudo pero no quiso, sentí dolo porque su objetivo era cerrar”, dijo.

Como dirigente no tiene más que un año, por lo que le señaló al Alcalde que debía pensar que no contaba con los recursos económicos, sobre todo cuando se está en tiempos de pandemia, pero su respuesta fue que “buscara dinero” para pagar.

Ellos ofrecían un bien, como era el camión- torton, pero se negaron a aceptarlo, era un bien en lo que se conseguía el recurso o que la Unión Ganadera enviara algo, pero hubo cerrazón y simplemente no quisieron escuchar.

“Le dije llévate el camión, vale lo que están cobrando de impuestos, pero el muchacho quería cerrar, nosotros no tenemos el recurso, la Unión Ganadera no ha enviado, lo único que tenemos es lo que sale de las guías, 360 pesos que no alcanzan”, expresó.

Lo que hará, dijo, será convocar a los ganaderos para buscar la forma en obtener los recursos e ir pagando lo que se les está cobrando, pues la dependencia abierta, es necesaria para que los ganaderos realicen diversos trámites.

El lunes el Ayuntamiento a través de un departamento de Cobranzas clausuro la Asociación Ganadera señalando un adeudo por predial por más de 400 mil pesos, el viernes pasado habían clausurado el agua potable y el drenaje.