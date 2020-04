CÃ³digo Fiscal permite condonaciÃ³n de impuestos por afectaciones como el Covid-19

Código Fiscal permite condonación de impuestos por afectaciones como el Covid-19

A nivel local, tanto en lo federal, se ha rechazado condonar impuestos a causa de la contingencia sanitaria. Estrada ferreiro afirma que es anticonstitucional, pero el Código Fiscal de la Federación permite estas acciones, así como prórrogas, mismas que en su caso el Gobierno Federal no ha querido otorgar

Antonio Olazábal

Tanto a nivel local como a nivel federal ha habido una negativa en lo que a condonación de impuestos se refiere a causa del impacto del Covid-19 el país; a nivel local dice Jesús Estrada Ferreiro que es inconstitucional, pero el Código Fiscal de la Federación lo permite.

En el Municipio, el Alcalde de Culiacán ya se expresó a favor de posponer algunos cobros, pero no de dar condonaciones, ya que se viola la constitución, sin embargo en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación esto es permitido, siempre y cuando sucedan afectaciones en ciertos lugares, tal y como lo es hoy con el Covid-19.

Quien no se ha pronunciado a favor ni de las condonaciones, ni con posponer los cobros, es Andrés Manuel López Obrador, el Presidente del país ha dicho que por años los grandes empresarios no pagaron los impuestos debidos, y que no haría este tipo de acciones, pese a que en la ley está permitido.

El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter general podrá:

"I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias", dice el Código Fiscal de la Federación", se lee.

"Sin que las facultades otorgadas en esta fracción puedan entenderse referidas a los casos en que la afectación o posible afectación a una determinada rama de la industria obedezca a lo dispuesto en una Ley Tributaria Federal o Tratado Internacional", añade.

Hoy mismo el Mandatario Nacional sostuvo que en vez de dar prórrogas o condonaciones, pediría a 15 grandes empresas del país que paguen lo que le adeudan al Sistema de Administración Tributaria, y que con eso se apoyaría a los pequeños y medianos empresarios.