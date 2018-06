Colapsa drenaje y afecta a vecinos de la Colonia Pueblo Nuevo, en Escuinapa - Noroeste

DRENAJE COLAPSADO

Colapsa drenaje y afecta a vecinos de la Colonia Pueblo Nuevo, en Escuinapa

Colonos se quejan de los malos olores que generan las aguas negras que corren por la calle

Leopoldo Lerma

ESCUINAPA._ Un olor de drenaje no deja salir a la calle, menos dormir a vecinos de la colonia Pueblo Nuevo, pues dos colapsos de aguas negras se han registrado en calle Río Baluarte, entre calle Río Culiacán y Guasave.

Vecinos manifestaron que el pasado fin de semana se reportó el colapso de los registros ante la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa (Jumapae), lamentando que se deje de atender un problema que es nocivo para la salud.

“No han hecho caso, ¡no hombre!, tenemos cerrado aquí (casa) porque no aguantamos el apeste, y la muchacha (de enfrente) dijo que reportó pero no han venido (Jumapae), el martes parece que vino, pero ahí sigue la fuga, yo creo que hasta me enferme de la garganta oiga, antes nos salíamos a sentarnos en la calle pero ahora no, esto fue desde el fin de semana”, mencionó Rosalba López.

