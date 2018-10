Colapso de Jumapag se veía venir: Regidor

Noé Molina Ortiz, coordinador del PAN en el Cabildo, dijo que si para no poner en riesgo la operación de la paramunicipal y el servicio que presta a la ciudadanía la única solución es declararse en quiebra, tienen que hacerlo

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ El colapso de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave era algo que ya se veía venir y no se hizo nada para evitarlo, lamentó el Regidor Noé Molina Ortiz.

Con las cuentas inmovilizadas por el SAT debido a adeudos con el fisco, con un emplazamiento a huelga inminente y con pasivos que superan por mucho los 300 millones de pesos, era una bola de nieve que tenía que colapsar y ya lo hizo, refirió el coordinador del PAN en el Cabildo.

“Es imposible que la paramunicipal o cualquier empresa funcione con números rojos, ellos están transitando con un déficit de casi 2 millones de pesos mensuales, quiere decir que al término del día le faltan 2 millones de pesos al mes para cubrir los gastos que generan en nómina, en proveedores y en su funcionamiento”, subrayó.

Y ante una situación extrema, como la que está pasando el organismo, se requieren de igual manera soluciones extremas, dijo.

“El llamado es a los consejeros de la Junta de Agua para que tomen medidas que garanticen que no se suspenda el suministro y la calidad de agua para todos los habitantes, no se puede poner en riesgo eso”, aseveró, “si para garantizar el servicio prestado a los ciudadanos es necesario declararse en quiebra financiera y no hay otra solución, se debe de hacer”.

Es hora, expresó, que al interior de la paramunicipal se tomen decisiones que le den viabilidad.

“Se había hecho un compromiso con el Gobernador por parte del sindicato que hicieron público, de recortar el número de plazas, y no se cumplió, era una medida que en su momento consideraron extrema, pero hubiera ayudado a que la Junta transitara con finanzas más sanas, desconozco los motivos por los cuales el consejo no se avocó a ese cumplimiento, la situación ha empeorado y ahorita lo que hemos escuchado es que definitivamente no pueden transitar”, sostuvo.

Molina Ortiz instó a las autoridades de la Jumapag y al consejo administrativo que preside la Alcaldesa Diana Armenta Armenta a tomar las decisiones que garanticen que el suministro de agua no se va a suspender, porque no se puede privar de ese servicio elemental a los ciudadanos y si para eso la única solución es declararse en quiebra tienen que hacerlo, para que el Estado se haga cargo de la operación del organismo, reiteró.