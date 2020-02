Cole Hamels, con problemas en el hombro, llega al campamento de Bravos

NORTH PORT, Florida._ Luego de una temporada en la que ganaron 97 juegos y no utilizaron a sus tres lanzadores abridores de postemporada hasta el mediados de abril, los Bravos no quieren apresurar a Cole Hamels. El veterano llegó al campamento de Atlanta el sábado, consciente de que necesita ser paciente mientras se recupera de una inflamación en el hombro izquierdo.

“A este punto, si me apuro, podría tomarme más tiempo en llegar al 100 por ciento”, dijo Hamels. “No creo que sea justo para el equipo ni para los otros abridores”.

Luego de acordar un pacto por un año y 18 millones de dólares con los Bravos en diciembre, Hamels estaba ansioso por comenzar un nuevo capítulo con otro equipo. Esa misma ansiedad pudo haberle afectado en enero, al querer ser un muy agresivo en su preparación, produciendo la fatiga en el hombro que le impedirá comenzar la campaña con el equipo.

“Llegué a un punto en el que sabía que no podría seguir”, dijo Hamels. “El dolor está bien, pero tienes que saber identificar cuál dolor es bueno y cuál es malo. Me fui alejando de esa sensación de comodidad y comencé a forzarme”.

"Really trying to maximize each day and just get healthy so that I can be out here with the guys."

