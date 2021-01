Colectivo exige seguridad para las sinaloenses por 38 asesinatos de mujeres en 2020 y 3 en 2021

Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez, presidenta del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses, pide que se implementen mejores estrategias para encontrar a mujeres desaparecidas y que la Fiscalía realice mejores investigaciones para que haya justicia

América Armenta

Las autoridades no han dado a las mujeres respuestas efectivas para garantizarles una vida libre de violencia, enfatizó Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez, presidenta del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses.

La activista destacó que, si bien, las cifras oficiales dicen que el año pasado 38 mujeres fueron asesinadas, nada garantiza que sean las únicas por el alto número de desapariciones, por lo que exigió que se implementen mejores protocolos de prevención, búsqueda e investigación.

“Todas estas inquietudes, la Fiscalía todavía tiene mucho qué aclarar para llegar a la verdad de los hechos de los feminicidios y eso es lo que le interesa a la mayoría de las víctimas y sus familias, e incluso los organismos que hacemos nuestro trabajo nos interesa llegar a la verdad de los hechos, porque eso hablaría de que estamos trabajando con eficacia, de otro modo solo estaríamos recogiendo cadáveres de mujeres sin que haya un trabajo científico de parte de la autoridad”, destacó Gutiérrez Gutiérrez.

Durante el 2021, el 4 de enero, Cinthia Karely de 26 años de edad, fue encontrada en el poblado El Bolsón, sindicatura de Bachimeto, Navolato, se encontró atada a un árbol en avanzado estado de descomposición. La joven contaba con ficha de desaparición desde el día 27 de diciembre del 2020.

Esa misma fecha, una mujer sin identificar de aproximadamente 30 años fue localizada en el Ejido Las Presitas, en el municipio de Sinaloa, su cuerpo se encontró entre milpas, especificando que era de complexión regular, tez morena clara y tenía huellas de violencia en el área del cuello.

Conzuelo Gutiérrez Gutiérrez, presidenta del Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses.

Mientras que el 10 de enero una joven de la sindicatura de Costa Rica perdió la vida, luego de que cuatro meses antes fue agredida a navajazos, lo cual le dejó con graves lesiones que no pudo superar.

“Cerró el año con 38 mujeres asesinadas y hoy ya van tres y no estamos hablando solo de números, desafortunadamente no tenemos ni siquiera certeza de que sean esas 38 mujeres asesinadas el año pasado, recuerda que los últimos años hemos tenido un número importante de mujeres desaparecidas, las cuales no han sido localizadas”, dijo Gutiérrez Gutiérrez.

La activista destacó que en los primeros 10 días del año, tres mujeres perdieron la vida por la violencia, por lo que consideró que el Estado debe de dar mejores respuestas; es decir, que la política pública del Estado de Sinaloa para proteger y garantizar los Derechos Humanos para las mujeres debe ser más contundente.

“Hemos insistido en que la prevención se ha desentendido y es una labor que le toca principalmente a las instancias municipales y al Ejecutivo, por eso insistimos en que no queremos que se repitan estos hechos y cuando no queremos que se repitan es importante fortalecer la prevención, lo cual no se ha hecho los últimos años e incluso se ha abandonado la prevención de la violencia contra las mujeres”, informó.

“No queremos que siga engrosando la lista de feminicidios, por el contrario queremos que se eviten los feminicidios y por otro lado, decir que la impunidad es un caldo de cultivo para que estos casos se den, ¿cuántos casos hay que llegan en el estado a una sentencia condenatoria?, si acaso no llegamos al 20 por ciento de los casos que se judicializan que llegan a una sentencia condenatoria”, agregó.

Búsquedas

De acuerdo con la abogada, el Protocolo Alba causó altas expectativas cuando se echó a andar, señalando que han insistido desde el colectivo que lidera que haya búsquedas eficaces, como lo establecen los protocolos, que se desplieguen todos los esfuerzos del Estado para localizar a las mujeres desaparecidas, pero al no ver los resultados deseados, dijo que hay que ver la operación del protocolo.

“No hay que obviar el hecho de que casi siempre que las mujeres son localizadas, son localizadas en parajes solitarios, en lugares aislados en donde poca gente tiene concurrencia, y eso nos habla también de cómo estas alertas se deben ampliar”, dijo sobre el rango de búsqueda y la necesidad de buscar en todas partes, lo que corresponde principalmente a las instancias de seguridad municipales.

Como ejemplo, puso el hallazgo sin vida de la joven Mayra Millán, que su aparición fue en un lugar cercano donde se estableció siempre su posible localización, por lo que las autoridades, tienen que aclarar cómo buscan el radio de la búsqueda que se implementa para encontrar a las mujeres, pues fueron casi dos años los que Mayra estuvo en calidad de desaparecida.

Otras violencias

Tomando en cuenta el feminicidio como la más grave forma de violencia contra las mujeres, Gutiérrez Gutiérrez mencionó que las otras violencias tienen que ser atendidas y prevenidas, sobre todo en el marco de la emergencia sanitaria en que la violencia familiar aumentó y no encontró una estrategia clara para actuar en la pandemia sobre ello.

“Hemos visto un actuar muy limitado de las instituciones e, incluso, muchas ni siquiera están operando o lo hacen a medias, es muy limitado el trabajo que están realizando, no solo aquellas que reaccionan ante un hecho de violencia como la prevención, prácticamente solo se está haciendo trabajo virtual al que muchas personas no están accediendo porque tienen otras ocupaciones”, detalló.

La presidenta del CMAS aseguró que lejos de actuar bajo los protocolos de la Organización Mundial de la Salud o la Organización de Naciones Unidas para atender este tipo de violencias, en México y en Sinaloa no se atienden esos ejes por el Estado.

“Desde un principio exigimos una estrategia clara al Gobernador, Ordaz Coppel, para atender la violencia con motivo de la pandemia; sin embargo, nunca hubo un informe sobre cuál es la estrategia que se está desarrollando”, expuso.

La activista sostuvo que tienen conocimiento de las acciones a realizar y lo que falta por hacer, porque hay muchas mujeres que acuden al Colectivo de Mujeres Activas Sinaloenses no solo para tener orientación, sino además a decir que acudieron a las instituciones y no se les atendió en tiempo.

“La violencia familiar, lo hemos dicho, es la antesala del feminicidio en un número muy importante de casos; entonces, si no se trabaja y no se atiende el problema de las violencias en las familias, seguramente habrá mucho más casos de feminicidios”, concluyó.