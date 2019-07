Colegio SAM, comprometidos con el desarrollo de mente, cuerpo y corazÃ³n

Colegio SAM, comprometidos con el desarrollo de mente, cuerpo y corazón

Los objetivos del colegio se basan en una profunda investigación de los principales modelos educativos del mundo.

En Colegio SAM, tienen como objetivo preparar a los alumnos desde preescolar, hasta preparatoria para enfrentar los nuevos retos globales, a través de nuevas y mejores experiencias de aprendizaje que sean memorables, formativas, al mismo tiempo divertidas y atractivas para sus alumnos.

Durante más de 30 años, en Colegio SAM se han caracterizado por ser una institución comprometida, innovadora y con excelencia educativa, pues generación tras generación los ha impulsado a continuar con el desarrollo de la mente, el cuerpo y el corazón de sus alumnos para que alcancen el éxito y la felicidad.

Apoyados de una profunda investigación de los principales modelos educativos del mundo, se confirma con el apoyo del Gobierno de Canadá y el Ministerio de Educación de Columbia Británica que el modelo educativo que propone el Colegio SAM contempla las nuevas tendencias en educación a nivel global como son el aprendizaje personalizado, las relaciones colaborativas en el aula, la inteligencia emocional, la experimentación y la curiosidad, además de que la mejor forma de aprender es enseñando entre otras, a la vez que su propuesta educativa cuenta con las condiciones necesarias para la implementación en su propuesta de trabajo a partir de tres metodologías:

1. STEAM. Por sus siglas en inglés (science, technology, engineering, arts, mathematics), Tiene como objetivo fomentar las vocaciones científico-tecnológicas entre los estudiantes. Fomenta un enfoque multidisciplinario y de aprendizaje basado en el desarrollo de habilidades y competencias. También se busca potenciar una dimensión artística a través del desarrollo de los aspectos creativos de la ciencia y la tecnología.

2. MAKER MOVEMENT. Promueve el aprendizaje y formación de las personas haciendo, diseñando y fabricando cosas que puedan ser útiles o que sirvan para aprender. Fomenta el trabajo en equipo, la obtención y producción de conocimiento en comunidad y la anulación del individualismo en pro del DIWO (Do It With Others: Házlo con otros), los Makers son las personas que lideran la 3era Revolución Industrial. Quienes siguen esta tendencia son innovadores y todos comparten qué, cómo y por qué crean.

3. VISUAL THINKING. Se define como una técnica metodológica que sirve para organizar y representar pensamientos por medio de dibujos. Con el Visual Thinking, podemos acceder a información concreta, conectarla con otras ideas en nuestra mente y lograr la comprensión de estructuras más complejas. Colabora en el desarrollo creativo y emocional, esta tendencia ha cobrado fuerza desde que la información que nos rodea nos supera en todos los sentidos.

Dichas metodologías contribuyen para el desarrollo de nuevas habilidades en los alumnos que les permitan hacer frente a retos en ambientes que se encuentran en constante cambio.

Para alcanzar éxito en su cometido, en Colegio SAM se encuentran en constante crecimiento e innovación, por lo que establecen relaciones con los mejores en apoyo de estas nuevas tendencias educativas.

Sistema de aprendizaje AMCO:

AMCO, es un sistema de aprendizaje que, a través de sus contenidos permite a los docentes el acceso a distintos recursos didácticos y lúdicos de última generación, para que en sus clases vea reflejado el mejor aprovechamiento e interés de los chicos y chicas.

Se distingue por formar niños felices que aprenden y se divierten, alcanzando un alto nivel académico que los prepara para competir con los estándares internacionales. También brinda una enseñanza personalizada que responde a sus necesidades particulares y favorece el aprendizaje colaborativo mientras promueve el pensamiento crítico al pensar de manera constructiva.

A su vez, AMCO cuenta con una acreditación de inglés “Excellence Certification” que avala el nivel del idioma inglés de los alumnos del colegio, por medio de San Diego University.

Colegio SAM fomenta el desarrollo de niños y jóvenes, emocionalmente fuertes, capaces de adaptarse exitosamente a los retos del futuro, descubriendo sus talentos y potenciando las capacidades de cada uno para que sean la mejor expresión de sí mismos.

La sólida formación académica que han brindado a sus alumnos por más de 30 años, inspira al colegio a continuar con el desarrollo de la mente, el cuerpo y el corazón de cada uno de sus alumnos para lograr su éxito y felicidad.

Sus pilares de formación son:

•Inteligencia emocional.

•Detección y desarrollo de Talento

•Capacidad de adaptación

Colegio SAM. Formar para la vida.