Collado busca amparo contra la orden de aprehensión que podría dejarlo en prisión hasta 6 meses

El juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México no ha admitido a trámite el recurso, ya que el litigante no precisó los actos que reclama

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– El abogado Juan Ramón Collado Mocelo promovió un amparo contra la orden de aprehensión que lo podría hacer pasar al menos seis meses en el Reclusorio Norte por su presunta participación en el delito de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Sin embargo, el juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México no ha admitido a trámite el recurso, ya que el litigante no precisó los actos que reclama. Por ello, le dio un plazo de cinco días para aclarar la demanda, pero de no ser así, podría ser desechada.

Collado Mocelo, abogado de Carlos Romero Deschamps, fue detenido la tarde del pasado 9 de julio por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en un restaurante de la Ciudad de México.

En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la detención del litigante y detalló que fue por “su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita”.

Indicó que el Ministerio Público de la Federación solicitó y obtuvo del Juez de Distrito, Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, con sede en el Reclusorio Preventivo Norte de la Ciudad de México, el mandamiento, el cual fue ejecutado por policías federales ministeriales.

El documento precisa que la detención se realizó en la Alcaldía de Miguel Hidalgo, sin uso de la violencia ni afectación a terceros y que se dio “con pleno respeto a sus derechos humanos”.

De acuerdo con información difundida en medios nacionales, Collado fue detenido después de que se liberara una orden de aprehensión en Querétaro. La captura ocurrió en el restaurante Mortons, ubicado en la lujosa zona de las Lomas de Chapultepec.

¿QUIÉN ES JUAN COLLADO?

Juan Collado es uno de los abogados más reconocidos y prestigiosos del país. Entre su lista de clientes están Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex Presidente Carlos Salinas, el ex Gobernador Mario Villanueva Madrid y Enrique Peña Nieto.

Juan Ramón Collado Mocelo es egresado de la Universidad Panamericana y proveniente de la dinastía de importantes figuras del derecho del país, actualmente esposo de la actriz de Televisa Yadhira Carrillo.

El 18 de mayo, la boda por el civil de María del Mar Collado Dot, hija de Juan Collado Mocelo, causó revuelo por la presencia de Enrique Peña Nieto y su pareja Tania Ruiz.

La prensa resaltó la lista de invitados de la clase política –parecida a quienes asistieron en abril al cumpleaños 70 del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari– como el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, el Gobernador mexiquense Alfredo del Mazo, el Ministro Eduardo Medina Mora, el ex Secretario de Salud José Narro, el ex candidato presidencial Diego Fernández de Cevallos, entre otros.

De acuerdo con información de Líderes Mexicanos, Collado Mocelo fue abogado del ex Gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid. También defendió al empresario Carlos Ahumada en 2004, y fue representante legal de Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari.

Juan Collado fue quien se encargó del divorció de Angélica Rivera y el ex Presidente Enrique Peña Nieto, matrimonio que duró cinco años.

EMPRESARIO DENUNCIA A COLLADO

La “venta ilícita” de un inmueble en Querétaro llevó al empresario Sergio Bustamante Figueroa a descubrir, como él mismo afirma en diversas declaraciones ante la Fiscalía General de la República (FGR), las “actividades financieras ilegales” de la empresa Libertad Servicios Financieros, de la cual hasta este miércoles era presidente de su Consejo de Administración el abogado Juan Ramón Collado Mocelo, detenido e investigado por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Bustamante Figueroa afirma que detrás de “esta organización delincuencial” están también los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto, además del actual Gobernador panista de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y el Senador panista Mauricio Kuri González.

La orden de aprehensión girada contra Juan Ramón Collado y otras cuatro personas, relativa a la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019, en poder de SinEmbargo, incluye las comparecencias del demandante ante la FGR. En ellas, el empresario asegura que como parte de las indagatorias e investigaciones que a título personal realizó se enteró que dentro de Libertad Servicios Financieros se realizan “actividades ilegales”, como el lavado de dinero.

“Me enteré por diversos medios de que a partir de la ilegal compra venta del inmueble de mi propiedad y utilizando los mismos recursos, dentro de Libertad Servicios Financieros se llevan a cabo actividades financieras ilegales, tales como transferencias de sumas muy importantes a entidades financieras del exterior, tales como España y Andorra, esquema que a decir de mis informantes es utilizado como método para blanquear el dinero”, dice la declaración del empresario.

En su comparecencia del 20 de junio de 2019 ante la Fiscalía, Sergio Bustamente asegura que en 2014, el propio José Antonio Rico Rico le dijo que el abogado Juan Collado era el prestanombres del entonces ex Presidente Enrique Peña Nieto. Detalla que en aquella ocasión, él mismo pudo ver el arribo de una camioneta de valores, cargada con varias cajas de dinero en efectivo, al edificio corporativo de Libertad S.A. de C.V. –hoy Libertad Servicios Financieros– que, según Rico, pertenecían al ex mandatario.

Sergio Bustamante Figueroa afirma haber trabajado en Libertad S.A. de C.V. de 1997 a 2007 y que tenía una relación cercana y de confianza con Rico Rico.

LLEVÓ A PEÑA A ESPAÑA

El ex Presidente Enrique Peña Nieto habría volado a España acompañado por Juan Collado Mocelo, quien lo alojó en una propiedad que tiene allá después del escándalo del video en donde sale bailando, dijo a SinEmbargo una fuente oficial que no puede revelar su nombre.

De acuerdo otras fuentes independientes, el abogado de la élite política priista tiene varias propiedades en España pero Peña estaría en una de Marbella, provincia de Málaga, en la Costa del Sol Occidental en donde vive Julio Iglesias y también tienen mansiones la élite petrolera árabe.

Juan Collado fue detenido por lavado de dinero y crimen organizado, pero no se enteró de que se procedería en su contra, hasta que fue detenido en el restaurante Morton’s de la Ciudad de México el pasado 9 de julio.

Collado habría salido de México junto con Peña Nieto poco antes del arresto. “El abogado pensaba que Peña era un riesgo y por eso decidieron sacarlo del país. Obviamente no imaginaba que iban por él”, dijo la fuente consultada por SinEmbargo.

De acuerdo con esta versión, todavía el martes pasado Peña estaba alojado en una residencia de Juan Collado en España. Se desconoce si, a partir del arresto del poderoso abogado, dejó esa propiedad. Es probable que su novia, Tania Ruiz Eichelmann, no lo haya acompañado.

Collado Mocelo es o ha sido abogado de Raúl y Carlos Salinas de Gortari; del líder priista Carlos Romero Deschamps; de los ex gobernadores de Quintana Roo Roberto Borge Angulo y Mario Villanueva; del ex mandatario tamaulipeco Eugenio Hernández Flores; de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien estaría al frente de una operación multimillonaria para saquear recursos del Gobierno de Chihuahua para beneficiar al PRI en tiempos en que César Duarte era Gobernador, Luis Videgaray era Secretario de Hacienda y Manlio Fabio Beltrones era el presidente nacional de ese mismo partido. De hecho, Gutiérrez Gutiérrez fue secretario general adjunto del PRI con Beltrones y los momentos en los que habrían desviado cientos de millones para campañas políticas.