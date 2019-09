Coloma FernÃ¡ndez: la mujer que inspirÃ³ a Nacho Cano para componer la canciÃ³n El 7 de septiembre

Coloma Fernández: la mujer que inspiró a Nacho Cano para componer la canción El 7 de septiembre

El romance surgió en la década de los 80 y tanto su encuentro como su ruptura las describen dos canciones muy famosas

07/09/2019 | 11:36 AM

Coloma Fernández es de Gijón, España, nació en 1962 y era escritora, fue pareja de Nacho Cano, quien nació en Madrid (1963) y es conocido por sus canciones del grupo Mecano.

El romance surgió en la década de los 80 y tanto su encuentro como su ruptura las describen dos canciones muy famosas del grupo español: "La Fuerza del Destino" y "El 7 de septiembre".

En la primera canción, Coloma tenía 19 años y ella explicó que era un 7 de septiembre de 1981 de la cual definió su relación con Cano como "un amor que ha marcado toda mi vida", mencionó a El País.

En la letra de la canción se canta "una noche en el bar del oro" la cual se refiere al "Golden Village" templo de la noche madrileña ubicado en el barrio de Chamartín donde Coloma asistió con una amiga y conoció a Nacho.

Penélope Cruz, en el video de La fuerza del destino.

Al seguir la letra se ve que la relación empezó tímida, ya que no solo fue ese lugar, sino que también fueron a varios encuentros que se desenvolvieron en sitios como "Burger King" o un concierto de "Los Ramones".

Al final, la relación se dio y duraron ocho años, pero en 1989 inició una relación con la ahora reconocida actriz Penélope Cruz, quien sale en el video "La Fuerza del Destino" interpretando a la joven.

Coloma recordó que la ruptura con el cantautor se realizó en septiembre, pero era el 7 de septiembre su aniversario del día en que se conocieron y como dice una parte de la letra de la canción "cuida que el rincón de siempre permanezca reservado" es del restaurante "La Parra".

Ese era el restaurante de la madrileña entre la calle de Monte Esquinza y que a Nacho le gustaba y al que solían acudir.

Ana Torroja ha dicho que no hay ideas para reunirse con los integrantes de Mecano

Después de su separación, que fue en 1998, han circulado de forma continua rumores sobre una reintegración que no se termina de llevar a cabo.

Ya en el año 2000 se le preguntaba a Ana Torroja sobre un posible reencuentro, a lo que respondía que "no se dará en un futuro próximo".

Los rumores más fuertes tuvieron lugar en 2005, a raíz del estreno del musical "Hoy no me puedo levantar". Durante el estreno de la obra, los tres integrantes de la banda fueron fotografiados juntos por primera vez desde su separación en 1998.

Sin embargo, en mayo de 1981, Nacho Cano rechazó la posibilidad por encontrarse inmerso en su propio trabajo con este musical. Finalmente, la gira fue llevada a cabo por Ana Torroja en solitario, tomando como base el repertorio del grupo.

La publicación en 2009, del nuevo material recopilatorio bajo el título Mecano Siglo XXI, siendo este el tercero en el transcurso de 11 años, desde la edición en 1998 de Ana, José y Nacho, ha vuelto a crear expectativas de reunión del grupo entre los seguidores más jóvenes.

Aunque Ana Torroja se ha apresurado a aclarar que no hay vuelta del grupo por incompatibilidad de agendas. A su vez, Nacho Cano, en una de las tantas entrevistas, respondió:

"No lo sé. Creo que Mecano estará vigente en la medida en que no vuelva. Mecano todavía no se ha ido, se oye todos los días en la radio", lo dijo al medio 20 minutos.

El 25 de noviembre de 2011, el periodista José Antonio Abellán anuncia en ABC Punto Radio el regreso del grupo para la realización de una gira mundial en 2012. Solo que ​RLM, casa de management del grupo, emitió un comunicado en el que desmentía la información, si bien informaba de la intención de recabar la voluntad de los tres miembros del grupo para la realización de una gira de conciertos.