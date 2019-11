Colonos de la Bicentenario exigen la renuncia de Estrada Ferreiro

Los habitantes se manifiestan a las afueras del MIA, donde el Alcalde de Culiacán presenta este jueves su Primer Informe de Gobierno

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Habitantes de la Colonia Bicentenario se manifestaron a las afueras del MIA, donde se llevará a cabo el Primer Informe del Alcalde Jesús Estrada Ferreiro, de quien exigen su renuncia.

Los vecinos acusan al morenista de no velar por sus intereses, debido a que busca desalojarlos, sin preocuparse por las 600 familias que aseguran que viven ahí.

"Fuera Estrada Ferreiro, nosotros ya tenemos seis años de manera irregular en la Bicentenario, pero ningún gobierno nos había pisoteado tanto como el de ahora, renuncia Estrada Ferreiro", gritaba una manifestante.

"En lugar de darnos una solución, platicar con nosotros, no nos atiende, no le importan los pobres, y por eso estamos aquí, para gritárselo, bien que ahí anduvieron pidiendo el voto", añadió.

El Alcalde de Culiacán, al percatarse de la manifestación, ingresó por la parte trasera del MIA, para así evitar un encaramiento con los vecinos de la Colonia Bicentenario y llegar a tiempo a dar su informe de Gobierno.

Los manifestantes criticaron que Estrada Ferreiro no les haya dado la cara; no los escuchó ni hoy, ni anteriormente, y no le interesa su problemática, acusan.

"Ah, pero cuando ibas a pedir el voto Estrada Ferreiro, lacra, ratero, corrupto, renuncia si tienes vergüenza, no te interesamos", expresó otra de las personas en la protesta.