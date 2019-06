PLATILLOS

Colorea sus alimentos de forma divertida

Si no quiere comer, anímalo transformando frutas o meriendas en animales y objetos que le llamen la atención

Cortesía

¿Tu hijo no quiere comer o no come ciertos alimentos? Sólo necesitas unos trucos para hacer que la comida sea más atractiva para ellos.

La esencia está en presentar la comida en una forma más motivadora. Puedes empezar con transformar frutas o meriendas en animales y objetos divertidos. Después, prueba a decorar los platos en forma de algún personaje de dibujos animados o superhéroes. Quizá, algunos platos te parezcan difíciles, pero en realidad no lo son.

Recuerda, los niños necesitan una nutrición equilibrada. Tienen que comer tanto carne, huevos, pescado como verduras, frutas y legumbres.

La fruta es uno de los alimentos más importantes en la alimentación de tus hijos, pero no siempre nos resulta sencillo que se la coman. Por eso te proponemos varias presentaciones de platillos especialmente diseñados para niños. Les encantará.