Comerciantes ambulantes del Pino SuÃ¡rez no han sido notificados de remodelaciÃ³n del mercado

Comerciantes ambulantes del Pino Suárez no han sido notificados de remodelación del mercado

Raúl Castillo dice que no han tenido ningún acercamiento con el Alcalde y que son 13 los comerciantes que serían afectados

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ Vendedores ambulantes que se ubican al rededor del mercado municipal José María Pino Suárez aseguraron que aún no tienen ningún acuerdo con el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien en días pasados anunció que serían removidos.

Raúl Castillo Morales, dirigente del Sindicato de Trabajadores de Puestos Fijos y Semifijos, Dulceros y Fruteros en General de Mazatlán, comentó que son en total 13 los comerciantes que están en riesgo de ser removidos de su lugar por la remodelación que según el Alcalde se realizará en el centro de abastos.

Indicó que tres de los ambulantes se ubican por la calle Melchor Ocampo, tres por la Leandro Valle y dos más por la Aquiles Serdán, quienes se dedican a la venta de tacos, frutas y otros giros.

Durante una rueda de prensa realizada la mañana de este martes, Castillo Morales dijo que no han tenido ningún acercamiento con el Presidente municipal.

“Seguimos nosotros queriendo ver al señor Presidente municipal, para hacerle llegar nuestro sentir”, expresó el líder sindical, quien dijo que esperan tener pronta respuesta por parte del Alcalde.

“Nosotros hemos estado en busca de una entrevista con el Presidente municipal, pero hasta el día de hoy (martes) no se ha podido, y esperemos que se dé”.

Señaló que por el momento las autoridades municipales no les han presentado ningún proyecto de remodelación del mercado, por lo que no pueden aceptar los términos del Alcalde.

“No podemos aceptar en estos términos absolutamente nada, ya que no nos han mostrado ninguna maqueta, no nos ha mostrado ninguna proyección, no nos han mostrado nada, queremos ver el proyecto”.

Por último manifestó que seguirán en espera de una oportunidad para dialogar con las autoridades municipales para llegar a un acuerdo que beneficie a todos.

“Nosotros siempre le hemos apostado al trabajo compañeros, y de ante mano les decimos que cualquier proyecto que venga en beneficio de nuestra ciudadanía estamos completamente de acuerdo, siempre y cuando se nos beneficie a todos”, comentó Castillo Morales.