Comerciantes de Avenida Rafael Buelna se van a beneficiar, promete Gobierno de MazatlÃ¡n

Comerciantes de Avenida Rafael Buelna se van a beneficiar, promete Gobierno de Mazatlán

Responde titular de Obras Públicas Municipales a inquietudes de los negocios asentados en esa vialidad del puerto

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ La remodelación de la Avenida Rafael Buelna va a beneficiar en imagen y funcionalidad a los comerciantes, aseguró Juan de Dios Garay Velázquez, director de Obras Públicas de Mazatlán.

“¿En qué sentido les va a beneficiar? Les va a beneficiar en el sentido de imagen frente a sus negocios, ahorita la imagen que tienen algunos locales en donde los carros se estacionan donde les da la gana, donde los peatones no pueden circular porque no hay banquetas, donde hay tierra”, dijo.

“En términos de funcionalidad de la avenida también se van a beneficiar, finalmente lo que van a tener es una imagen de calidad”.

Esta semana, algunos de los empresarios pidieron públicamente ser tomados en cuenta en el proyecto de remodelación de la vialidad, especialmente ante el temor de que la falta de estacionamientos golpee a sus negocios y obligue al cierre.

Actualmente, la calzada que mide alrededor de 3 kilómetros de largo y que conecta la Zona Dorada con la Carretera Internacional al norte, no cuenta con banquetas.

Ese espacio, más bien, es utilizado como cajones de estacionamiento de los negocios o como entrada principal.

Comerciantes temen que remodelación de la Avenida Rafael Buelna, de Mazatlán, afecte actividad económica

- Hay cierta inquietud de los comerciantes con el tema del estacionamiento. ¿Cómo va a quedar eso, director?

No sé a qué se refieran los comerciantes, yo tuve una reunión con un grupo de comerciantes que me invitó, fue una excelente reunión, me encontré esa inquietud y sobre todo con interés de entender esta obra.

- ¿Pero sí está garantizado que la avenida tendrá estacionamiento?

"Garantizado" me parece una palabra extraña, esta avenida tiene un derecho de vía, se construyó inicialmente por el Gobierno federal y era una carretera, muchas de las personas que se asentaron ahí respetaron ese derecho de vía y un poco más, algunas no respetaron ese derecho, queremos que le corresponda a Mazatlán.



El derecho de vía son 20 metros a cada lado partiendo del centro de la vialidad, dijo, y eso es lo que contempla la obra.