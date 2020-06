Comerciantes de CuliacÃ¡n acusan abuso del Alcalde al cerrar locales

Comerciantes de Culiacán acusan abuso del Alcalde al cerrar locales

Esta miércoles, Protección Civil cerró locales en el centro de la ciudad, causando la molestia de locatarios, quienes argumentan que lo único que quieren es trabajar, llevar dinero a sus casas y pagar a sus empleados

Leopoldo Medina

CULIACÁN._ “Estrada Ferreiro está abusando, nos está tratando como delincuentes, no sé qué es lo quiere, hay mucha gente que necesitamos trabajar, mis empleados necesitan llevar dinero a sus casas, y yo estoy enferma, necesito trabajar”, fueron las palabras de Aurora Montoya, a quien este miércoles, Protección Civil cerró su local donde vende esquites y tamales.

Visiblemente molesta, la comerciante expuso el que considera abuso que está haciendo el Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, al no permitir dejarlos abrir sus locales, porque no son esenciales, además de continuar con las calles cerradas.

“No es posible, hay locales que están abiertos por la calle Colón, y aquellos no los tocan, no sé de qué privilegios gozan, yo estoy aquí porque estoy enferma, necesito dinero para solventar mi enfermedad, me cuesta muy caro el medicamento, y cómo voy a pagarlo si no me dejan trabajar, porque el seguro no puede dármelo”, resaltó.

“A ellos (Ayuntamiento de Culiacán) se les hace muy fácil venir con Protección Civil y Policías, a decir le vamos a cerrar y ya, y nomás aquí les gustó, porque son órdenes de Estrada Ferreiro, qué es lo quiere, él anda aquí en el centro y no le ha pasado nada, no sé qué tienen contra el centro, tres veces nos han cerrado, pero en la Colón nada, o a todos o a nadie”, subrayó Montoya.

Protección Civil cierra este día locales en el centro de la ciudad.

La locataria manifestó estar en ese negocio desde hace 20 años, y desde que empezó la pandemia decidió cerrar sus puertas, atendiendo las indicaciones de gobierno, hasta el grado de ya no poder con la situación económica, que hasta hoy sigue mermada y sin poder recuperarse porque no la dejan trabajar.

“Tengo que pagar renta, empleados, hacienda, luz, agua, pero no me dejan trabajar, cómo le voy hacer, todo lo que invertí para este día ya lo perdí, y tengo a dos muchachas en este local, este día estoy perdiendo arriba de 6 mil pesos, no nos dejan trabajar, y en otros lugares sí pueden, no sé cuál es la finalidad de Ferreiro”, preguntó.

Montoya señaló que debido al cierre sus ventas han caído en un 90 por ciento, situación que ya no puede tolerar, ya que las deudas se la están “comiendo”, y nadie se acerca para decirle algo, o apoyarla.

Dijo que sufre la enfermedad llamada Síndrome de Anticuerpos Antifosfolipídicos (por lo general llamado Síndrome Antifosfolipídico o APS), causándole problemas de artritis, colitis, fibromialgia, entre otros, y su tratamiento es caro, donde una sola pastilla que consume cada 14 días le cuesta hasta mil 500 pesos.

“Hoy ya no sé qué voy hacer, y a mis trabajadoras qué les digo, cómo les ayudo si no me dejan, necesitamos unirnos y hacer algo, porque Ferreiro se pasea todos los días por aquí en su camioneta, y hasta con los vidrios abajo para que lo vean, pero uno que está en el centro sabe que no está pasando nada, aquí no está el virus, y para mí está abusando”, recalcó Aurora Montoya.

La locataria se manifestó frente a las puertas de una tienda Coppel, evitando que la gente entrara, como una señal de protesta.

“Coppel no ha dejado de trabajar en toda la pandemia, así como los negocios de Telcel y casas de empeño, qué de esencial tienen estos negocios. Ferreiro nos está tratando como delincuentes, como si estuviéramos enjaulados, como si fuéramos una peste”, señaló la locataria.

Además de este local, Protección Civil cerró locales de ropa y zapaterías del Centro este miércoles, por ser negocios no esenciales, desalojando a clientes y trabajadores.