Comerciantes de Mazatlán demandan al Alcalde ante la FGR

Le acusan de que presuntamente rindió informes falsos ante la autoridad, relacionada con el desalojo de comerciantes del cuadrante del mercado Pino Suárez, en febrero pasado

Belizario Reyes

24/11/2020 | 12:27 AM

MAZATLÁN._ Un grupo de vendedores semifijos que fueron retirados en febrero pasado frente al Mercado Municipal "José María Pino Suárez", presentó este martes ante la Subdelegación de la Fiscalía General de la República una denuncia contra el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, como probable responsable de rendir informes falsos ante autoridad.

La querella fue presentada cerca de las 11:15 horas en este puerto por medio de los abogados Armando Verdugo Hénderson y María del Rosario Torres Noriega.

"Esta firma está presentando en estos momentos ante la Fiscalía General de la República, y en apoyo como actores jurídicos de los comerciantes semifijos, una denuncia de hechos por la probable, como dice el artículo 122 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la probable comisión de delitos como el 262 de la Ley de Amparo en contra de Luis Guillermo Benítez Torres, como imputado probable por rendir informes falsos ante autoridad en su informe justificado o informe previo en relación con el juicio de amparo que los compañeros comerciantes semifijos tienen vigente y todavía la suspensión vigente en relación con los hechos que les imputaban las autoridades responsables", añadió Verdigo Hénderson.

Tanto el abogado como el comerciante Braulio Pérez recordaron que en febrero pasado el Ayuntamiento de Mazatlán retiró entre 30 a 35 comerciantes sefimijos instalados en el área aledaña al mercado en mención, por lo que algunos de ellos se ampararon para que se les permitiera seguir trabajando y cuenta con una suspensión provisional para ello.

Es en ese juicio de amparo donde el Alcalde Benítez Torres habría mentido en sus declaraciones ante los jueces.

"Él negó los hechos de que no nos mandó a quitar de nuestros lugares de trabajo, estamos nosotros ubicados afuera, enfrente del mercado Pino Suárez", dijo Braulio Pérez, quien junto con algunos de sus compañeros acudió también a las instalaciones de la FGR en este puerto para presentar la denuncia.

Por su parte la abogada Torres Noriega, ex Secretaria del Ayuntamiento de Mazatlán, manifestó que la actual administración que encabeza Benítez Torres es indolente, pues no apoya a la gente que quiere trabajar, como lo ha hecho con algunos sectores, como los músicos, vendedores de playa que traen en acoso, y a mujeres que quieren poner un tianguis y no le resuelven nada.

"Hay un acoso contra la gente que quiere trabajar, que tiene necesidad de trabajar, ¿Por qué a unos sí y a otros no?", continuó.