Comerciantes de MazatlÃ¡n resienten falta de turistas

Comerciantes de Mazatlán resienten falta de turistas

Ante la falta de turistas, principalmente de cruceros, los comerciantes del puerto registran pocas ventas

Alma Soto

MAZATLÁN._ Es martes... y Mazatlán lo resiente. Hoy no hay calles abarrotadas. No hay una romería de turistas bajados del Ossterdam, el Carnival Panorama o el Royal Peincess, los tres cruceros que estaban programados para el martes 24 de marzo. Hoy no se escucha la flauta de pan en la Plazuela República, ni la música estridente de las pulmonías.

Hoy es martes... y lo que no cede es la esperanza de que alguien llegue a comprar un dulce típico.

“Nos ha bajado el número de clientes, pero siguen viniendo los turistas, la gente de Mazatlán también nos compra, por eso no creo que vayamos a cerrar la tienda”, expresa Leticia, empleada de la dulcería La Lotería.

Mientras haya venta, aunque sea poca, se va a mantener abierto, sobre todo para que el local permanezca limpio, asegura.

Y además de limpio, el local luce ordenado y de brillantes colores, las cartas de la lotería adornan las paredes y las piñatas cuelgan del techo.

Los días buenos, los compradores hacen fila ante el cazo para recibir sus cacahuates o nueces garapiñados recién salidos del fuego.

Pero la esperanza de Leticia no fue suficiente, a las 12:30 del día los clientes no aparecieron y por lo tanto no encendió el fogón con el cazo de los garapiñados, la principal atracción del local.

Es martes... y Mazatlán añora a los visitantes de unas horas, esos que llenaban calles, mercados, plazas, templos, restaurantes, bares, playas y transporte.