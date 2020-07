Comerciantes rosarenses señalan que pese a la apertura aún no logran recuperarse

Dora Alicia Franco, Tesorera de la Unión de Locatarios, expuso que otro reto ha sido el que la clientela retorne. "En cuanto a la venta gracias a Dios, de no vender nada, estamos vendiendo algo. No como antes, no se han recuperado al cien los comercios pero ya es algo que nos está ingresando algo", precisó

Noroeste / Redacción

19/07/2020 | 6:30 PM

EL ROSARIO._ A dos meses de que se inició la apertura paulatina de los comercios, tras el cierre por la pandemia del Covid 19, locatarios del mercado "Miguel Hidalgo", afirman que no logran recuperarse, al tiempo que demandaron más facilidades para obtener créditos. Dora Alicia Franco, Tesorera de la Unión de Locatarios, expuso que otro reto ha sido el que la clientela retorne. "En cuanto a la venta gracias a Dios, de no vender nada, estamos vendiendo algo. No como antes, no se han recuperado al cien los comercios pero ya es algo que nos está ingresando algo", precisó. "Ahorita lo que estamos vendiendo, todavía no es utilidad, estamos cubriendo lo pasado", argumentó. Uno de los beneficios, destacó, es que le pueden dar salida a su mercancía y no se caduque en sus locales. Manifestó que las ventas se han registrado en un 30 por ciento a lo largo de la semana, mientras que los fines de semana ha alcanzado para algunos rubros el 50 por ciento. La dirigente, destacó que falta mayor facilidad para los créditos y préstamos que ofrecen las autoridades como inyección de liquidez a sus negocios. "Muchos solicitamos préstamos, y a muchos no nos han llegado, el trámite está muy lento. Sería un muy buen incentivo que nos llegue porque muchos estamos pagando deudas que adquirimos en el tiempo que estuvimos cerrados". Franco, aseguró que en conjunto con el comité de sanidad, se ve que las medidas preventivas se cumplan tanto en el mercado como en los comercios aledaños.

