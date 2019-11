Cometen asesinatos contra niÃ±os y mujeres personas que se han alejado de Dios: Padre Manuel Carrasco

Cometen asesinatos contra niños y mujeres personas que se han alejado de Dios: Padre Manuel Carrasco

El sacerdote comenta que hace falta es acercarse al Señor para evitar cometer asesinatos como la masacre ocurrida en los límites de los estados de Sonora y Chihuahua

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ Asesinatos como los recientes en contra de niños y mujeres en los límites de los estados de Sonora y Chihuahua los cometen personas que se han alejado de Dios y lo que hace falta es acercarse al Señor, dijo el padre Manuel Carrasco Salazar.

“Claro que hay (pérdida de acercamiento a Dios), ¿si no tengo a Dios me va a importar el otro?, no me importa, en cambio si yo creo en Dios yo sé que él me dice, observo los mandamientos y uno de esos mandamientos qué me dice: No matarás”, añadió el párroco de la iglesia de María del Mar, ubicada en el Fraccionamiento Playa Sur.

“Yo no tengo por qué causar daño a mis semejantes, por eso la religión es importante, es como diríamos nosotros: algo que nos va a detener para hacer el mal, si Dios no me importa yo hago lo que me venga en gana”.

Como se informó públicamente en su momento, el pasado lunes entre los límites de Sonora y Chihuahua fueron asesinadas nueve personas, de ellas tres mujeres y seis niños, además varios menores resultaron heridos.

El padre Carrasco Salazar añadió que lo que hace falta para que ya no se cometa ese tipo de delitos es que las personas conozcan a Jesucristo, lo amen, lo sirvan.

“Eso es lo que hace falta, que tengamos realmente ese encuentro con el Señor, recordemos por eso a San Pablo, Saulo cuando iba camino a Damasco iba con todas las de la ley a perseguir a los nuevos cristianos, ¿y qué pasó?, cuando el Señor se le aparece y lo derriba es cuando él se da cuanta del mal que estaba haciendo y es por lo que ahora en vez de ser un perseguidor va a ser un proclamador de Jesús”, continuó.

“Y así nosotros dejamos de hacer el mal cuando tenemos a Jesús en nuestra vida, cuando es él quien nos mueve a hacer las cosas y él no nos va a llevar a hacer las cosas malas, esas las hacemos nosotros precisamente por el enemigo que es el diablo”.

Ya en entrevista reiteró que el demonio también trabaja, hace su labor para alejar a las personas de Dios.

“En vez de que nosotros tengamos la conciencia de decir yo voy ha hacer el bien a mis hermanos, voy a tratarlos con amabilidad, con respeto, el demonio nos echa a perder la vida y por eso es como nos encontramos”, dijo.

“El llamado es a que nos acerquemos a Dios, que lo busquemos a él, podríamos decir para que él sea el que cambie nuestros corazones, nuestra manera de pensar, nuestra manera de decidir, si tenemos a Dios todos vamos a vivir felices, nosotros viviremos nuestros buenos principios, tendremos esos buenos valores que Dios quiere que tengamos en la vida para poder compartir la armonía y la paz con nuestros hermanos”.

Agregó que eso es lo que hace felices a los seres humanos aquí en este mundo, de lo contrario van a vivir enemistados, van a pelear hasta con el vecino, van a vivir en pleito con todos y cuál amor hay, el amor debe prevalecer sobre todo y eso va a llevar a que todos se respeten, a apoyarse en los momentos difíciles.