Comisión de Honestidad y Justicia ordena separar a Lilly Téllez de Morena en el Senado

El órgano jurisdiccional intrapartidario pide que en un plazo no mayor a tres días hábiles, se realicen las diligencias necesarias para la inmediata separación de la senadora Téllez García de la bancada de Morena en el Senado de la República

Carlos Álvarez

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena requirió formalmente la separación de la senadora Lilly Téllez de esa fracción parlamentaria en el Senado de la República.

Por medio del oficio CNHJ-584-2019, dirigido al coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, señalan que “es responsabilidad de Morena admitir y conservar en su organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales”.

La CNHJ considera que “la ciudadana María Lilly del Carmen Téllez García, no puede ni debe pertenecer a la bancada de este partido político en el Senado de la República de esta LXIV Legislatura, en virtud de que, aunado a que no es una protagonista del cambio verdadero, (militante afiliada de Morena), es evidente que no comparte, respeta, ni representa lo establecido en los documentos básicos de Morena”.

El órgano jurisdiccional intrapartidario pide que en un plazo no mayor a tres días hábiles, se realicen las diligencias necesarias para la inmediata separación de la senadora Téllez García de la bancada de Morena en el Senado de la República.

El documento está firmado por Héctor Díaz-Polanco, Gabriela Rodríguez Ramírez y Adrián Arroyo Legaspi.