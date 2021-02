Comisión de Urbanismo no bloqueará el Parque Aeroespacial: Regidor

Asegura Adalberto Valle Pérez que no pueden apoyar proyectos que no tienen y no han recibido la carpeta del Parque Aeroespacial de Mazatlán

Alma Soto

La Comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Ecología del Cabildo no es piedra de tropiezo para el desarrollo de Mazatlán, pero no puede aprobar un proyecto que no conoce, que no ha recibido para su evaluación, declaró Adalberto Valle Pérez, coordinador de dicha comisión.

“Lo único que estamos pidiendo es que se haga todo apegado a la norma, con el respeto a la legalidad, y si no han cumplido con todo lo que se necesita, es por eso que no nos los han hecho llegar”, manifestó.

Valle Pérez dijo que le mandó un oficio al director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable, Jorge Estavillo Kelly, un oficio pidiéndole que le informara sobre el estatus en el que se encuentra el Parque Aeroespacial de Mazatlán, porque se enteraron los integrantes de la comisión de que todo mundo lo da como un hecho y no ha llegado ninguna carpeta con ellos.

Hace algunos días, el secretario de Desarrollo de Economía del estado, Javier Lizárraga Mercado, aseguró que ya habían empezado los trabajos para la construcción del Parque Aeroespacial Mazatlán, pero el director de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable señaló que no hay permisos aún y que es voluntad política de los regidores pasarlo a la aprobación del pleno del Cabildo.

Ello, dijo, porque el proyecto ya pasó por todos los estudios y aprobaciones de todas las dependencias.

Al respecto, Valle Pérez dijo que no es asunto de voluntad política, sino de tener la información para revisarla.

Recalcó que hasta ahorita, la Dirección de Planeación solo les ha entregado ocho proyectos de desarrollo que ya fueron autorizados y uno que quizá salga durante la próxima Sesión de Cabido.

“Yo tuve una plática con el director de Planeación y con el jefe de Fraccionamiento y le pedí que nos dijera cuántos proyectos de desarrollo tiene atorados la Comisión, no tiene ninguno, si están atorados, y se los digo a los desarrolladores, al público, a quien lo quiera escuchar: en la Comisión de Urbanismo, Obras Públicas y Ecología no somos piedra de tropiezo, no estamos deteniendo al desarrollo”, declaró.

El regidor aseguró que él y el resto de los integrantes de la comisión, Santa del Carmen Tirado Díaz, Guadalupe Aguilar Soto, María Teresa Núñez Millán y Rodolfo Cardona Pérez, se enteraron del supuesto inicio de construcción del Parque Aeroespacial Mazatlán, y que todo mundo ya lo da por un hecho, cuando ninguna carpeta ha llegado con ellos.

En otro sentido, dijo que existe el Decreto 37, publicado en el Diario Oficial del Estado en 2016, que señala que la zona norte de la Ciudad, colindante a la Carretera México 15 B, establecida como zona de reserva y sitio de refugio para la protección, conservación, repoblación, desarrollo y control de las diversas especies.

“También habla que como ciudad se tiene un corredor industrial y éste está considerado en el tramo Mazatlán Villa Unión”, dijo.

Comentó, por otro lado, que todo se puede hacer con orden y respeto, pero para poder autorizar un parque industrial, primero debe hacerse un Plan Parcial de Desarrollo para la zona.

“No existe al momento, por ello pregunté al Instituto Municipal de Planeación si había visto bueno para el desarrollo y la respuesta fue negativa, desde que llegamos a esta administración, los desarrolladores se acercaron a Implan y el anterior director les propuso hacer un Plan Parcial de Desarrollo primero, y esa es la idea”, expresó Valle Pérez.

¿SIN PERMISO?

Javier Lizárraga Mercado, titular de la Secretaría de Economía, aseguró que la primera piedra del Parque Aeroespacial fue colocada el 9 de enero, en el kilómetro 9 de la Autopista Mazatlán-Culiacán.

La obra consiste en:

- 218 hectáreas que se van a desarrollar en dos etapas.

- mEn la primera etapa se desarrollarán 65 hectáreas

- Se instalarán 28 empresas, además de Singular Aircraft y su pista de aterrizaje

- Habrá un hotel y un pequeño centro comercial

- Una empresa de mantenimiento, reparación y operación de aviones

- Taxis aéreos

- Se abre el parque a la industria de manufactura de componentes, piezas, de tecnología, centros de distribución