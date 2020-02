Comisión del Congreso de Morelos aprueba realizar un juicio político contra Graco Ramírez

En la votación dentro de la comisión, el juicio político se aprobó con siete votos a favor y tres abstenciones

Sinembargo.MX

06/02/2020 | 10:01 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– La Comisión de Gobernación y Gran Jurado del Congreso de Morelos anunció a través de sus redes sociales la aprobación del juicio político en contra del ex Gobernador morelense, Graco Ramírez.

Los legisladores también informaron que el ex Secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, y la ex Contralora, Adriana Flores Garza, también enfrentarán dicho proceso.

La anterior decisión se tomó después de que la Consejería Jurídica del Gobierno estatal acusó a los ex funcionarios de no entregar en el ejercicio fiscal del 2018 la cantidad de 120 millones de pesos a la Fiscalía General de Morelos. Asimismo, son señalados por no otorgar dos millones 560 mil pesos al Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

En la votación dentro de la comisión, el juicio político se aprobó con siete votos a favor y tres abstenciones.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, José Casas González, indicó que se disponen de una plazo de 15 días para que los diputados llamen a comparecer a los acusados, quienes durante ese lapso serán notificados del proceso.

Además, señaló que tanto al ex Gobernador, como el ex Secretario de Hacienda y la ex Contralora se les otorgará el derecho de audiencia. Posteriormente se elaborará un dictamen que será sometido a votación en el Pleno, y finalmente, será turnado a las autoridades correspondientes del Poder Judicial.

"Aprobamos el auto de radicación de juicio político contra Graco Ramírez hoy en la Comisión de Gobernación del Congreso”, indicó el Diputado independiente.